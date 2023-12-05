賽馬｜何澤堯超越獎金的拼搏　傷癒再戰香港國際賽事冀為華人爭光

香港賽馬年度盛事「香港國際賽事」將在周日（10日）於沙田馬場展開，今年競逐四項一級賽的47匹頂尖賽駒中，23匹為香港主隊，參賽的唯一華人騎師何澤堯坦言要為華人爭光，並冀能啟發更多人認知賽馬為一項運動而非僅是賭博。



何澤堯是唯一香港華人騎師出戰香港國際賽事。（葉詩敏攝）

12月6日：國際騎師錦標賽（跑馬地馬場）

12月10日：香港國際賽事（沙田馬場）



「香港國際賽事」素來被視為騎師界榮譽之戰，參賽的12名國際及香港冠軍級騎師，周二（5日）在大館立方舉行的記者會亮相。四項一級賽的總獎金高達1億1800萬港元，打破歷年紀錄，闖四關後最高分者將贏得「國際騎師錦標賽」冠軍。超越巨額獎金的，更是本地冠軍騎師何澤堯的拼搏與頑強意志。

何澤堯7月在日本出賽時，被另一匹賽駒撞倒墮馬，脊椎T5（第五節胸椎）輕微骨裂。惟他在短短兩個月便傷癒復出本地賽，更贏得兩場頭馬。截至11月22日為止，他取得13場頭馬，成為戰績最佳的本地騎師，加上去年他於此賽並列平頭季軍，今年可望再創佳績。

何澤堯在7月受傷後極速復出，今周賽事是他傷癒後首個一級賽事。（賽馬會提供）

他坦言這項賽事別具意義，「當然有特別意義，只得我一個華人，希望能代表華人表現更好。」相比許多外國騎師自小就接觸馬匹，何澤堯在16歲才成為香港賽馬會見習騎師學校的見習生，沒有「贏在起跑線」的優勢，自然要比人更刻苦、更努力。

「騎師這條路，自16歲當見習生開始，每一步都很困難。始終外國騎師本身是冠軍騎師，才會獲邀來香港，我們由見習生開始與他們一起比賽，當然有挑戰性，也因此進步很快。每一階段都有不同困難，做好自己不斷進步。」33歲的他每天都努力維持體能和精神上的高要求。

何澤堯坦言希望更多人擺脫賽馬的賭博既定印象，「賽馬也是一項運動」。（葉詩敏攝）

同樣是騎馬，馬術被列入亞運和奧運會項目，賽馬卻鮮被認為是體育運動，何澤堯冀賽馬能擺脫「賭錢」的既定印象：「始終賽馬是一項運動，騎師的體能和心理質素需求，不會比任何一項運動低，要用不同方法讓新一代接觸賽馬，它不只是賭錢，也是一項運動。」

這也是他在香港國際賽爭標的動力，「代表華人爭光，讓新一代看到華人都做得到，啟發更多人接觸這項運動。很多人有興趣騎馬，但賽馬相對更花時間學習，接觸也不是容易的事，18歲才能入場。希望更多人認識賽馬是一項運動。」

何澤堯將在明日率先在跑馬地馬場出戰國際騎師錦標賽，周日再於一級賽登場。

世界頂尖騎手雲集，競逐香港國際賽事錦標。（葉詩敏攝）

三屆香港馬王「金鎗六十」於2020年及2021年皆以漂亮姿態在香港一哩錦標奪魁，2020年一屆取得的勝利，成就首對港產騎練組合（騎師何澤堯及練馬師呂健威）勝出此一級賽，創下歷史。

然而曾兩度敗在「金鎗六十」蹄下的「加州星球」，去屆反勝該匹香港馬王首奪香港一哩錦標 ，令何澤堯與「金鎗六十」在這項1600米一級賽實現平紀錄三連冠的美夢落空，「金鎗六十」將力爭第三度摘下此賽桂冠。

關於「香港國際賽事」：

12月10日沙田馬場舉行，第一場於早上11時30分開始。賽事共設四項一級賽，分別為「香港盃」（2000米）、「香港一哩錦標」（1600米）、「香港短途錦標」（1200米）及「香港瓶」（2400米）。

