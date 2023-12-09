元朗行山｜登121米髻山遠望南生圍！一小段山路不平需手腳並用

髻山（英語：Kai Shan），又名丫髻山，是香港元朗區橫洲北面的一座小山丘，高度海拔121米，它分隔了元朗工業園及天水圍新市鎮。大家可以由朗屏邨巴士站旁的小路登上髻山，山勢雖不高但視野良好，可以遠望尖鼻咀及南生圍一帶的魚塘。



在地鐵朗屏站A出口落電梯後轉身往鳳池路方向走。在十字路口轉入鳳池路，再右轉朗屏路，經過朗屏商場後需過馬路。留意左方的紅綠燈位，過馬路後右轉，很快便看見上山樓梯。（請參看GOOGLE MAP）上山時靠右走，中途會經過墓地。跟網上介紹的一樣，沿路頗多分支，但按Google Map的方向走便可以。

在遠處看見攻頂的位置便走對了，然後會向下走一小段。很快看見右面的私人土地被帆布遮蓋，之後又再往上山走。此處為重要分支點，新手建議直行方向，是次行程則旗幟旁邊的小路出發。下山時小心翼翼。再上一段小山坡。中途會有個小空地休息，之後可以繼續行程。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

+ 28

這段路是最困難的一段，需要手腳並用，但暟暟表示好好玩~之後的路段都是平路。不知不覺已經走了很遠~ （大滿足）再爬一段小山坡就到標高柱啦。遠眺天水圍一帶景色。360度環抱蔚藍的天空。

打卡後沿路下山，在分支位走天水圍方向。（參見GOOGLE MAP+圖片）上山分支路多，下山也一樣很多分支路。終於下山了~下山後是一個大空地車場，按指示離開便可到達天水圍鐵路站。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

+ 25

GOOGLE MAP+圖片（雞丁暟遊天下授權使用）

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】