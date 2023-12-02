麥理浩徑行山｜第6段大埔道至城門水塘　路途最短多樹蔭較易行

第六段是麥理浩徑中最短的一段，於大埔道出發，經九龍水塘和金山郊野公園，接着沿孖指徑的山谷走到城門水塘。這段路比較易走，而且大部份路徑有頗多樹蔭。



標距柱：M116 - M124

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導賞點

橫過大埔道後沿右方一條向下的車路走到九龍水塘。經過水壩後，到達金山郊野公園便開始向上走。這路段在馬路上，就算平日也會有私家車經過。除了沿路的獼猴外，還要小心在夏天行走頗為吃力。遊人走在此段不要把食物或膠袋放置在顯眼的位置，以免吸引獼猴。

行這段麥徑時，要小心猴子。（顏銘輝攝）

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上山後不久經過標距柱M120後，右邊有警察練靶場。毅行者六號檢查站會設在此。接著前行不久經過標距柱M121後，右轉入一條緩緩上山的小徑進入麥理浩徑第六段的終點，入口處有指示牌。走在著名的孖指徑上，在高處可盡覽荃灣和葵涌的屋村和海灣景致。

到達城門水塘燒烤場之前，在路旁有一個防空洞隧道，是從前英軍用來觀察醉酒灣和城門河一帶的軍事碉堡。遊人更可在碉堡上近觀城門水塘，以及遠望第七段將要經過的針山和草山風貌。

位於金山郊野公園內的九龍水塘於1901年動工，在1906年峻工，是新界第一個水塘。因為九龍地區發展迅速，政府其後在附近興建了3個水塘，包括在1925年建成的石梨貝水塘、在1926年建成的九龍接收水塘、在1931年建成的九龍副水塘。4個水塘的總存水量為287萬立方米。

【九龍水塘風光】

醉酒灣防線是由新界西部的醉酒灣經城門水塘，伸展至城門河、沙田、大老山、西貢牛尾海為止的防禦重地，其中的建設包括地堡、機槍陣地、戰壕等。位於孖指徑山坡上的碉堡是最重要的部份，亦是十分具戰略價值的位置。假如在此失守，敵軍便可長驅直入九龍市區。城門碉堡設有鋼筋混凝土築成的機槍座和4個小口徑炮台，並挖有交錯的交通壕。入口處的混凝土更厚達1.5米。

交通資料



起點：乘搭九巴72號（於港鐵太和、沙田、大圍或荔枝角站上車）或81號（於港鐵沙田、太子或柯士甸站上車），在石梨貝水塘下車。



終點：到達城門水塘的燒烤場後，左轉入行車路，再沿車路前行到小巴站，乘搭專線小巴82號至荃灣市區。



切勿「人行你又行」打卡點，按圖放大：

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：麥理浩徑第六段：大埔公路＞城門】

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