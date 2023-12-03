西貢行山｜北潭凹沿麥徑三段至嶂上 跟大路漫行落北潭涌難度不高
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
受熱帶低氣壓外圍雨帶影響，周三有雨小組山線走麥徑3段，大路有雨也不會太難，西貢北潭凹起步。
（出發日期：2023年10月18日）
早上天陰陰，搭車到西貢吃過早餐，再搭94號巴士到北潭凹，搭車時已有雨，到達時雨勢變得頻密，等一下待雨細點才起步，沿麥徑三段石級路上行經牛耳石、岩頭山至嶂上高原，沿途也有雨，不太逗留拍張照續沿環山路經畫眉山下榕北凹大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，沿麥徑三段石級路上行經牛耳石、岩頭山至嶂上高原👇👇👇
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休後決定不上雞公，經榕北走廊走至北潭村，沿右邊小路走，岔口右轉往北潭涌家樂徑出北潭涌搭車離開，今日雨天漫行頗舒服，9公里多，4小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，休後經榕北走廊走至北潭村，右轉往北潭涌家樂徑出北潭涌
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