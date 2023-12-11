英超｜兩熱刺兵重返正選即有貢獻　塞內加爾中場做無名英雄

熱刺連續5場聯賽不勝，周日（10日）深夜主場惡鬥紐卡素，李察利臣梅開二度，加上隊長孫興慜的大活躍，助熱刺以4：1大勝紐卡素，復任正選的柏比沙亞也是贏波的無名英雄。



經歷英超5場不勝，熱刺主場鬥紐卡素，主帥普斯迪高古排陣上與上仗作出兩個調動，李察利臣與柏比沙亞（Pape Matar Sarr）重回正選之列。前線掛帥的李察利臣梅開二度，首度在熱刺用腳取得入球。防守中場柏比沙亞雖然沒有貢獻入球或助攻，但對熱刺全隊運轉上，起了極大的幫助。

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柏比沙亞今仗回歸正選之列。（路透社）

柏比沙亞與比蘇馬合組防守中場，這名塞爾加爾國腳雖然只上陣73分鐘，但從數字上大概看得出他對熱刺的貢獻。沙亞全場製造2次射門機會﹑8次傳送進入進攻三閘線﹑7次取回控球權﹑3次成功攔截﹑7次贏得對抗，不論在進攻及防守上，都有沙亞的身影。

柏比沙亞今仗精彩一幕，在上半場從中場線趕回防，隨即搶走安東尼哥頓的腳下球，隨後再擺脫對手，將皮球送往前場，正好顯示這名塞內加爾如何做好由守轉攻。

柏比沙亞在中場助攻助守，是熱刺贏波的無名英雄。（Getty Images）

不只柏比沙亞，他的中場拍檔比蘇馬亦破壞不少紐卡素的攻勢，就如第二個入球，比蘇馬在中圈附近踢走古馬雷斯的腳下球，其後再傳給隊友柏度樸路長傳予左路的孫興慜，才會出現李察利臣的入球。

熱刺主帥普斯迪高古賽後盛讚李察利臣及柏比沙亞，為球隊注入能量，而這名澳洲教練直言這個調動就是今仗的勝負關鍵，事關對手紐卡素的傷兵問題令他們未能作出相應調動。

復任正選的李察利臣梅開二度。（路透社）

消失的熱刺隊徽

今仗熱刺擔任右翼的班倫莊臣（Brennan Johnson）都有不俗表現，下半場一次埋門中柱，無功而還。班倫莊臣成為網民焦點，無奈地不是因為他的表現，而是因為他的球衣，眼利的網民上半場發現莊臣的球衣印章早已有甩了一半，其後更整個掉下，在沒有熱刺會徽下作賽。