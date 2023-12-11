英超速評｜熱刺大破紐卡素 前線四重奏發威 彌補麥迪臣缺陣問題

熱刺主場4：1大破紐卡素，除了終止近5場1和4負的頹勢，孫興慜、李察利臣、古路施夫斯基及班倫莊臣這個攻擊組合今場發揮不俗，似乎解決了占士麥迪臣因傷缺陣的問題。



普斯迪高古（Ange Postecoglou）今季接掌熱刺，在季初掀起一場白色風暴，首10場聯賽取得8勝2和下進佔榜首，可是中場靈魂占士麥迪臣（James Maddison）及正選中堅雲迪雲（Micky Van de Ven）等多名主力受傷，加上另一中堅基斯甸羅美路（Cristian Romero）停賽，中後場實力大減，尤其要平常多擔任閘位的賓戴維斯（Ben Davies）及艾馬臣阿柏里斯度（Emerson Royal）扼守中路，難怪他們在這5場敗仗失了13球。

孫興慜重返左翼，表現出色，今場便取得1入球2助攻，包括博得一記12碼。（路透社）

前線上，麥迪臣在季初擔起了熱刺的進攻大旗，在第11周對車路士傷出以前，他貢獻了3個入球及6次助攻；熱刺也在麥迪臣缺陣下，接連不敵車路士、狼隊、阿士東維拉及韋斯咸，僅憑將士用命下逼和曼城。場面上，尤其對維拉及韋斯咸兩仗，熱刺其實踢得不差，控球率及中目標射門都多過對手，但就是埋門差一點點，其中隊長孫興慜在這5場賽事僅入1球，但他在麥迪臣在陣時卻入了8球。

孫興慜今季不時獲安排踢正中鋒，麥迪臣在陣時常可傳出「穿越球」發揮他的速度，可是當麥迪臣缺陣，無論盧施素（Giovani Lo Celso）或古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）都難帶來同樣效果。

李察利臣今仗梅開二度，表現不俗。（路透社）

不過，普斯迪高古今場起用了李察利臣（Richarlison）擔任正箭頭，孫興慜踢回最熟悉的左翼位置便如魚得水，多次利用其速度及盤扭，衝擊紐卡素防線，尤其令右閘捷比亞疲於奔命，熱刺頭兩球便都是由孫興慜於左路策動攻勢，讓烏杜治（Destiny Udogie）及李察利臣先後於26及38分鐘建功；這名南韓鋒將在85分鐘以一記12碼「埋齋」，為自己今季其中一場最佳表現寫上句號。

李察利臣經過11月整個月缺陣後，今場重拾正選，也是孫興慜能重回左翼的關鍵，而這名巴西鋒將雖然未達最佳狀態，但勝在十分勤力，他於60分鐘接應柏度樸路長傳射入個人今場第2球，是他不停走上走落的最佳回報。過去兩季，李察利臣每季都只能取得一個英超入球，表現為人詬病，雖然今場都曾浪費機會，但總算取得今季第3個聯賽入球。

古路施夫斯基功能上雖跟占士麥迪臣有分別，但由左路移入中間，也愈見適應。（路透社）

過往多放在右翼的古路施夫斯基，在麥迪臣缺陣下，也不時移入中路，但因為普帥今仗右翼起用了班倫莊臣（Brennan Johnson），古路施夫斯基可以專心在中路策動攻勢；相比麥迪臣的「派牌」，古路施夫斯基的「工作」其一是站在對方後防與中場線之間的位置作傳送橋樑，其二是在轉守為攻時引球推進，到了禁區附近就分給兩邊，再製造威脅，其中一個受惠者便是班倫莊臣。

擔任熱刺右翼的班倫莊臣（左）今仗壓制了紐卡素左閘利夫拿文度，令後者助攻不再像近仗般銳利。（路透社）

班倫莊臣今場雖然未有入球及助攻，但他在右路發揮不錯，年輕力壯的他今場壓制了近仗表現出色的紐卡素左閘利夫拿文度（Tino Livramento），如果比賽末段他的射門不是中柱，就可以入球來個完美總結。

當然，要留意的是紐卡素同樣傷兵滿營，尤其防線上有保治文（Sven Botman）、尼克普比（Nick Pope）、丹般恩（Dan Burn）等多名主力倦勤，缺乏兵源調動下，場區的10名正選已連續5場沒有變動，近兩周要踢5場難免有疲態，因此一向「穩陣」的捷比亞繼上場對愛華頓犯錯後，今場亦完全無法看管孫興慜。

紐卡素傷兵滿營，又要兼顧歐聯戰線，令一向穩陣的捷比亞近仗也犯錯連連。（Getty Images）

是的，熱刺痛宰疲兵「喜鵲」毋須立即吹奏他們已重返爭標行列，但至少他們在連敗之中其實不像曼聯那樣士氣低沉，孫興慜今仗賽後便說：「能有如此反撲，是非常重要的。我們不想再跟過往數周那樣犯錯，所以今天有這麼出色的表現，我希望我們能繼續有這樣的演出。」熱刺現時以16戰30分排第5，距離榜首的利物浦7分，如果繼續有這樣的表現，先不說冠軍，起碼前四是合理的目標。