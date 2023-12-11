劍擊世界盃｜港隊女重一劍飲恨溫哥華站16強止步　女子花劍奪第12

由江旻憓領軍的港隊女子重劍，希望延續在意大利打入4強的強勢，再度在溫哥華站爭奪獎牌，可惜港隊16強止步，最終以第12名完成賽事。



繼港隊男子花劍在日本站世界盃摘銅後，其他劍種都先後出戰世界盃團體賽。在意大利世界盃歷史殺入團體賽4強的女子重劍隊，在溫哥華站再度出戰。

由江旻憓﹑佘繕妡﹑陳渭泠﹑連翊希組成港隊女重，以6號種子身份直入16強，與東京奧運金牌得主愛沙尼亞爭入8強，港隊大部分時間領先，可惜江旻憓在最後一局遭逆轉，以37：38一劍飲恨，在排名賽一劍險勝東道主加拿大，其後兩場不敵瑞士及以色列，以第12名完成賽事。

劍擊世界盃日本站｜男花港隊勇挫世界冠軍日本隊 奪團體賽銅牌

港隊女子重劍。（香港劍擊總會圖片）

男子重劍方面，派出方凱申﹑何瑋桁﹑吳浩天及劉昊峯，港隊首圈鬥西班牙，第8局被拉開差距至9分，後備入替﹑守尾門的方凱申急起直追，單局打出16：8，可惜最終仍然以一劍憾負，無緣16強。

方凱申（右）最後一局力追，港隊依然不敵西班牙。（香港劍擊總會圖片）

在塞爾維亞上演諾維薩德的女子花劍世界盃，港隊首圈以45：36力克以色列晉級，再硬撼日本隊，鄭曉為﹑陳諾思﹑關渝澄正選上陣，中段一度追至3﹑4分差距，可惜未能平反敗局，以33：45落敗，最終排名賽取得第12位。

重劍世界盃｜港隊三子闖溫哥華站正賽 何瑋桁小組賽全勝過關