劍擊．青年世界盃｜港隊男重主場摘銅　男﹑女佩土耳其站16強止步

男子重劍青年世界盃，剛過去在周末上演香港站，擁有主場之利的港隊在團體賽殺入4強，最終摘下一面銅牌。



港將徐家煥與林楷喆在個人賽8強止步後，二人夥拍鄧卓賢與袁諾文出戰周日（3日）的團體賽。港隊被列為2號種子，8強以45：37力克新西蘭晉級，再與日本隊爭入決賽，可惜以35：45不敵對手，在銅牌戰與爆冷擊敗韓國的澳門隊交手，以45：18大勝摘銅，而冠﹑亞軍則落中華台北及日本隊手上。

至於在土耳其安塔利亞（Antalya）舉行的佩劍青年世界盃，港隊男﹑女子隊同樣在16強止步。由吳羿霖、鄭雅之、薛雅致、劉綺程組成的港隊女子佩劍，接連擊敗德國及格魯吉亞，最後憾負東道主土耳其，以第10名完成賽事。男子佩劍方面，港隊派出何柏霖﹑黃子桓、李俊林、李俊延，排名賽先擊敗比利時再不敵波蘭，最後輕取英國隊，以第11名完成賽事。

劍擊青年世界盃｜何柏霖憾負無緣獎牌 徐家煥林楷喆主場8強止步