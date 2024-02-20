行山鞋．針山數鞋｜奇兵Altra湧現威脅三甲　HOKA榮登話題之王

為了解香港行山文化及潮流，記者在12月9日星期六到針山，統計行針山的山友會穿什麼行山鞋的品牌。在3小時的實地視察中，HOKA是最受歡迎的山鞋品牌，接近兩成山友穿HOKA，而Salomon及Columbia僅隨其後。

大部分願意留步受訪的山友，都對自己所穿的行山鞋持正面評價。有山友向記者大力推薦The North Face及Decathlon旗下Quechua的山鞋。HOKA、Columbia及Altra等都有超過一名山友給予評語，有讚有彈。



記者到針山數鞋。（顏銘輝攝）

針山是數鞋計劃的第二站。與首站的蚺蛇尖相比，高532米的針山位於麥理浩徑的路上，上落山皆有定期維護的山徑，儘管上落也急，但難度較低，而且針山靠近九龍市區，行山人士數量料較多。

由城門水塘上針山要不斷攀升，沿路的樹蔭也不多。（顏銘輝攝）

記者從梨木樹邨起步，經過城門水塘主壩，沿麥徑第七段攀過針山，花約1小時多抵達針山另一邊的直升機坪。由上午11時半起，坐在直升機坪旁，等待從針山下來的山友。直至下午2時半的3個小時期間，記者數到121人從針山下來，部分是如一支箭般衝過的跑山友，亦有一些山友停留，在等朋友、休息時順道跟記者聊幾句，分享對行山鞋的看法。

記者當日就在這個路口數行山鞋。（顏銘輝攝）

與上次蚺蛇尖的統計相似，三甲品牌仍是HOKA、Salomon及Columbia，只是排名有點改變。有24名山友穿HOKA，比率接近兩成，拋離15對的Salomon及10對的Columbia。跟山友閒聊訪問中，HOKA也是他們提得最多的品牌，因為穿其他品牌的山友之前都穿過HOKA。

穿New Balance的陳生（左）表示不喜歡太厚底的鞋，認為腳下這對鞋足夠應付香港山野；至於何生（右）則讚腳下的Topo耐用。（顏銘輝攝）

穿Topo MTN Racer 2的何生表示這對鞋行泥路不錯，但行石屎路差點，腳板底會有點痛，但他大讚Topo的鞋底耐用。他說：「呢對都超過200公里，以超過200公里嘅鞋底嚟講，都非常之唔錯，係底冇咁厚，同HOKA比就行石屎路輸蝕啲，山路就冇咩分別。」

何生向記者展示鞋底，他表示這對Topo鞋行了超過200公里。（顏銘輝攝）

何生穿過幾個大品牌，特別提起HOKA，他說：「佢個底會淋啲、軟熟啲，有啲人可能會冇咁習慣，有啲人會覺得佢浮。另外佢唔襟，大概50、60公里左右，個底已經明顯磨蝕。」

有山友向記者展示HOKA的鞋底，數人表示HOKA鞋底蝕得快。（顏銘輝攝）

多位山友都講過HOKA不耐用的缺點。有位穿Hoka Speedgoat 5的山友告訴記者，每日都會行山，一次約行10公里；他在4月特價買了3對HOKA山鞋；第一對HOKA由4月穿到7月，鞋底的坑紋已被磨平，目前輪流穿第二、三對上山。另一穿Merrell山鞋的山友表示，以前穿過HOKA，但不耐用，操幾課就磨蝕。

有山友穿Merrell的越野跑鞋。（顏銘輝攝）

張生及張太穿HOKA情侶鞋行針山，但張太表示最喜歡穿的是The North Face。（顏銘輝攝）

亦有山友讚賞HOKA，例如與太太一起行針山的張生。他穿著一對HOKA Speedgoat 4從針山下來，他說：「著開覺得舒服，我比賽都有著。上落針山都好穩定，防跣能力幾高，有時地濕都好著。」但張生表示很少穿其他品牌，太太會更清楚不同品牌的分別。

上落針山多樓級。（顏銘輝攝）

張太慢丈夫一點落到來，她雖然今次也穿HOKA，跟丈夫以「情侶鞋」行針山，但她劈頭第一句就說：「North Face就最好著！」她續解釋：「個鞋底冇咁高，同埋唔需要鞋帶綁到好實，可以靈活啲，佢有碳板，跑平路好啲。」

針山多跑山的山友，有的一跑就過，考驗記者的眼力。（顏銘輝攝）

張太還穿過Altra Olympus 4，她說：「佢標榜鞋頭闊，你要鞋帶綁到超實，如果唔係會頂腳，但綁得太實啲血液循環又好似唔係幾好。唔同腳型要唔同牌子，唔係闊鞋頭就一定舒服。」上次在蚺蛇尖數鞋，見不到一對Altra，但在今次針山數鞋，Altra則位居第四熱門品牌，以9對僅排在10對的Columbia之下。

HOKA Speedgoat系列是熱門山鞋。（顏銘輝攝）

很有趣的是，另有一位穿Altra的山友告訴我，這對鞋700元多，十分抵著，而且鞋頭闊舒服，適合他的腳型。正如張太所言，不同腳型適合不同設計特點的鞋。

這對Altra身經百戰。（顏銘輝攝）

另有一位穿HOKA的女山友跑過，她告訴記者只會在操山穿HOKA，而比賽就會穿Altra；她解釋，以前覺得Hoka Speedgoat 4好好，但新不如舊，認為Speedgoat 5對雙腳的保護不足，所以比賽就用Altra。

Diana（左）覺得腳下的Columbia不錯，而阿輝則力挺腳下的Quechua「冇得再好」。（顏銘輝攝）

在今次針山數鞋，山友對Columbia的表現亦有讚有彈，有位女山友見記者看來幾了解行山鞋，問有什麼行山鞋推介，因為她覺得自己所穿的Columbia很硬，著到她腳板痛。不過，另一位女山友Diana就覺得不錯，穿了Columbia約3年，「我再放多個鞋墊入去，都OK。」

Diana所穿的Columbia行山鞋。（顏銘輝攝）

與Diana一起從針山下來的阿輝，則是Decathlon旗下品牌Quechua的支持者。他大讚Quechua的鞋咬地又防水，最緊要性價比高，而且他認為買的時候沒有鞋盒，較環保。阿輝說：「我由幾千蚊著起，行咗好多年山，度度都去過，隻隻都著過下，樣樣都試過，呢對性價比高，我覺得好，冇得再好。」

阿輝盛讚他的Quechua行山鞋性價比一流。（顏銘輝攝）

「佢闊呀，就算隻腳行到腫腫地都舒服。」阿輝表示這是他第二對Quechua行山鞋，「係買完再買呀！我一個星期行兩次山，一次行6個鐘，著咗年幾先蝕第一對，而家呢對就係新買。」今次數鞋中，有8位山友穿Quechua的鞋行針山，為第五熱門品牌。

有女山友穿Quechua行山鞋。（顏銘輝攝）

在記者坐在針山下的3小時，有幾位山友曾坐在身邊一起「吹水」，包括一位穿Scott的跑友，對他腳下的越野跑鞋讚不絕口，他認為以前那對「無敵腳」Scott Kinabalu Enduro太重，不好跑，「而家新款似路跑鞋，最鍾意著」。他試過不少跑山鞋，還向記者推介Salomon S/Lab Genesis及The North Face Vectiv Enduris 3，大讚這兩款也不錯。

有位山友穿Vasque行山鞋，他表示從Amazon訂購回來的。（顏銘輝攝）

在今次數鞋中，見過最特別的是一對赤足鞋，來自Vivobarefoot品牌，那位山友表示行山不錯，但不會穿去跑。

有山友穿赤足鞋去行針山。（顏銘輝攝）