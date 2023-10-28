防水鞋｜8對防水運動波鞋推薦　adidas、HOKA、PALLADIUM雨天必備

早前豪雨接力襲來，中間還夾雜強颱風，香港根本變成了「降雨熱區」（崩潰），不只得用雨傘、雨衣全面備戰，雙腳也不能泡在雨水裡濕噠噠，以下內建防潑水機能＋高舒適度的「防水運動鞋」絕對是雨天神隊友！



不只顏值、舒適度、搭配度兼具，還有內建優秀機能、自帶「大長腿濾鏡」的夢幻款式，以下各大品牌最新款式都幫姊妹們準備好，出遊、旅行踏上……直接上山、下海（灘）。

夏季5對防水運動鞋推薦，想到前陣子的黑雨就覺得家裏一定要有防水鞋！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023年防水運動鞋推薦

1. ASICS GEL-SONOMA 7 GTX運動鞋

帥帥的全黑鞋身、點綴香橙橘細節加上「芭比粉鞋底」…大勢甜酷風配色，還有超強機能加持！ASICS的GEL-SONOMA 7 GTX運動鞋內建GORE-TEX防水科技，同時加上AMPLIFOAM中底、ORTHOLITE鞋墊、升級版橡膠大底刻痕設計，舒適度、抓地力、緩衝力都很優秀，戶外活動下雨也不掃興，踏上這雙陪你乾乾爽爽上山下海。

2. HOKA Anacapa 2 Low GTX低筒登山鞋

防水效果1+1？HOKA的Anacapa 2 GTX低筒登山鞋採用Gore-Tex®防水科技，搭配LWG牛巴戈防水皮革，一雙就能「雙重防水」幫你的腳乾濕分離！同時還有輕量化EVA、Meta-Rocker滾輪式配置、HUBBLE® HEEK延伸後跟等設計，輕盈舒適又好走，重點是…它居然是「星空紫鞋身＋薰衣草紫鞋底」，夢幻到不行啊～

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3. PALLADIUM OFF-GRID LO WP+快穿輪胎橘標低筒防水靴

乍看是溫溫柔柔的奶茶色，其實是鋼鐵能力者（笑）？以防水鞋履著名的PALLADIUM，這雙內建橘標防水科技的OFF-GRID LO WP+運動鞋也太美！奶油白點綴奶茶金細節，橡膠輪胎紋顆粒打造的全地形輪胎大抵，加上第二代FAST LACING快速綁帶系統、蜂巢式透氣彈力鞋墊，舒適度、機能性都妥妥的，在每一個壞天氣強力守護你。

4. ECCO ULT-TRN防水戶外運動鞋

午後雷陣雨的機率很高？派ECCO的南瓜色「ULT-TRN防水運動鞋」出戰吧！除了使用PFC- free防水科技薄膜、米其林Michelin的優異橡膠，幫你穩穩的遮風擋雨之外，輕盈、回彈、吸震力升級的PHORENE中底，穿了彷彿像沒穿一樣舒適自在～

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5. PUMA Voyage Nitro 2 GTX Wns 慢跑運動鞋

雨天，泥地或者其他濕滑地面…PUMA出品的VOYAGE NITRO 2防水運動鞋幫你做好「乾濕分離」（笑）！灰白鞋身加入撞色紅、白鞋側品牌標誌的帥鞋，使用撕裂網布防水GTX鞋面外加大顆粒防滑橡膠大底，防水＋抗滑機能雙重防護，再搭配鞋頭橡膠保護塗層、後腳擋泥板的設計，全面防護滴水不漏！

6. VEJA CAMPO 皮革邊飾絨面革運動鞋

這雙「加了奶茶」的法國國民鞋太美了！VEJA的CAMPO鞋款以麂皮鞋面打造而成，溫柔的奶茶色鞋身以及鞋帶、點綴奶油白V型標誌，隨性慵懶又充滿高級感，同時在表面結合不含PFC化學物質的防水塗層、100%再生纖維與有機棉製成的襯裡與鞋帶，就算下雨天也能開啟腳尖防護罩，無時無刻保持時髦、優雅～

7. adidas SWIFT R3 GORE-TEX越野跑鞋

把珍貴的極光美景穿上腳？adidas與National Geographic《國家地理》聯手打造的這雙SWIFT R3 GORE-TEX越野跑鞋，漸層的藍綠極光配色鞋身，彷彿把珍貴美景濃縮在鞋上美到不行！內建高耐磨防撕裂尼龍網眼、GORE-TEX防水科技、拱型支撐技術，以及橡膠大底，防水的同時還擁有優秀的抓地力、回彈力，氣候再糟，靠它就無後顧之憂。

8. Converse CHUCK 70 GTX運動鞋

仿舊感的咖啡色鞋身、復古焦糖鞋底、加上奶茶棕鞋舌以及鞋帶…本季最大勢的「美拉德風」穿它跟上，而且同時能身兼你的「雨天神隊友」！Converse的CHUCK 70經典高筒帆布鞋新色太欠美，還結合Gore-Tex防水塗層，鞋墊部分增加厚實度與柔軟度，雨天出門也能時髦乾爽。

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