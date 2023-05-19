Craft行山鞋測試｜Endurance Trail重舒適減快感　厚中底但更輕量

連續測試瑞典品牌Craft的行山鞋，今次試鞋的對象是Craft Endurance Trail。與上次測試的CTM Ultra Trail比較，這對鞋提升了舒適度，鞋內空間闊一點，鞋壁亦厚一點，但鞋的重量竟然輕了兩克；Endurance Trail降低了速度感，鞋尖差造成的向前感覺不算明顯。如果要在Craft這兩款鞋之間選擇，我會傾向Endurance Trail。



今次的測試對象是Craft Endurance Trail。（顏銘輝攝）

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Craft Endurance Trail簡介：

品牌網站寫到，Endurance Trail為越野跑手提供全新水平的靈敏反應。它特別強調用上Px Foam中底，視之為最大賣點。據代理介紹，Px Foam是一種超輕質中底材料，可提供極高的能量回饋，同時具有抗震性和靈活性。Px Foam密度較低，比傳統EVA中底輕20%。

產品介紹指，這對鞋由Px Foam中底配合最佳腳跟高度，提供十足爆發力，令用家可以柔軟地着地以及保持高效的步伐。它亦提到，這對鞋的外底確保在中級山徑提供抓地力，也適合馬路及低級山徑。此外，它還用上一體式網眼鞋面。

據資料，這對鞋的腳跟高度為36毫米，跟尖差則有9毫米。與CTM Ultra Trail比較，Endurance Trail的腳跟高度厚1毫米，而跟尖差就少1毫米。

CTM Ultra Trail測試｜輕量靈巧快乾犧牲舒適感 乾濕斜面實測抓地力

圖為上次測試對象是Craft CTM Ultra Trail。這篇文章會較多比較這兩鞋的分別。（顏銘輝攝）

第一次上腳感受：

我脫下CTM Ultra Trail，隨即穿上Endurance Trail，我的第一次感覺是「舒服版CTM Ultra Trail」。CTM Ultra Trail包裹腳跟及腳眼的鞋面物料很薄，有點硬，需要多點時間適應，而Endurance Trail就改善了這方面，加厚腳跟及腳眼的包裹物料，比較舒服，並較好地穩固腳跟。

另一個分別是鞋頭空間，CTM Ultra Trail較窄及貼腳，而Endurance Trail的就較寬闊多位，這兩款鞋適合不同腳形的朋友。

還有一個明顯分別是向前傾的跑感，穿上CTM Ultra Trail，身體稍為向前傾，就感覺有股力推你向前跑；而穿上Endurance Trail就沒有這種感覺。我覺得幾意外，因為Endurance Trail腳跟高度比CTM Ultra Trail厚1毫米而跟尖差只少1毫米，但感覺竟然完全不同。

下雨天行過這種城市常見路面，如果只用鞋頭落地，就有打滑的感覺。（顏銘輝攝）

為熟習新鞋，我穿了這對鞋上班行街約兩星期，跑過一次運動場。在開鞋的過程，我認為兩款Craft的山鞋的抓地力大同小異。在城市行走時，見到愈靚地面的愈要小心。踏入雨季，路面濕滑，有時穿Endurance Trail行過一些私人屋苑的行人路，都有打滑的感覺，而在瓷磚地面就更加滑。

Endurance Trail重313克。（顏銘輝攝）

上次測試的CTM Ultra Trail重315克。（顏銘輝攝）

另外，我將一隻Endurance Trail上磅，結果又令人意外，只有313克，而上次的CTM Ultra Trail則是315克。Endurance Trail中底更厚，部分鞋面加厚，但反而重量更輕一點，相信要歸功於Px Foam。CTM Ultra Trail則是使用較貼近傳統EVA的Ud Foam中底。

測試路線為深圳梧桐山，圖為秀桐道上梧桐山的梯級。

測試地點：

第一個地點是深圳梧桐山，全程約10公里，攀升1000米多，路面以天梯為主，大量人工化山徑。第二條路線由烏蛟騰行到鹿頸，約行8公里，沿烏蛟騰郊遊徑上減龍嶺，再落谷埔出鹿頸，當中落五肚的段山路較崎嶇。

落谷埔的路有點崎嶇，正好用來試鞋。（顏銘輝攝）

測試感受：

由秀桐道上梧桐山，大部分是如登天壇大佛的靚石級，中段有部分是如上落鳳凰山那種由人砌的天然大石級。有Endurance Trail的Px Foam厚底加持下，行過「硬掘掘」的樓梯也不是太辛苦。

行過這種路面的梯級會有點滑。（顏銘輝攝）

那天雲層較低，有段路深入雲中，頗為潮濕。在靚路加潮濕下，路有點滑，但未到滑倒的程度，只要全掌落地，便可安穩上級。越過低雲層，臨近山頂的路反而乾爽，沒有大問題。

在這種落斜的泥路，Endurance Trail應付自如。（顏銘輝攝）

落山時，發現有段較天然的路面，乾泥上鋪枯葉，間中有樹根盤桓，便行上去一試落山感覺。無論是高速跑，還是慢慢行，Endurance Trail皆能穩抓地面，表現令人滿意。

烏蛟騰有溪澗，可以試試濕水效果。（山全部都係山 攝）

另一次試鞋就由烏蛟騰出發，行烏蛟騰郊遊徑，途中經過小溪澗，可以一試濕水效果。Endurance Trail的鞋底這方面跟CTM Ultra Trail大同小異，若石面是水平，就算是濕石，也算穩陣，但若果濕石面斜度有30至40度，就會很滑，無法抓得住。

石面呈水平，就算濕都企得穩。（山全部都係山 攝）

沒有山鞋是全能，Endurance Trail的介紹寫到在「中級山徑提供抓地力」，而溪澗石河，相信超出中級山徑的範疇，未必是這對鞋的最佳適應地形。

這對鞋沒有防水功能，故沒有這方面的測試，但都放鞋入水中，看看濕腳後要幾耐才乾。Endurance Trail也很透氣，大概行了15分鐘，就基本上乾了，沒有濕腳的感覺。

落谷埔這段斜路幾斜，但沒有滑倒，落得算穩陣。（山全部都係山 攝）

對Endurance Trail較大的挑戰是落谷埔的一段天然山徑，有些路段頗斜，其中有一段斜到有山友綁了繩在旁，予人扶手之用。在這一小段路，我沒有扶繩，單靠Endurance Trail的抓地力衝落去，沒有任何打滑的感覺。綜合整段落谷埔的山路，只有兩次少許打滑之感，表現不錯。

Endurance Trail著落幾舒服，行乾路穩健。（山全部都係山 攝）

Endurance Trail採用扁身鞋帶，未試過行到半路甩鞋帶。不過，值得一提的是鞋帶長度，好像比正常長了一點，就算打兩個結，亦可能觸地。試過有陌生人提我甩鞋帶，但其實沒有甩，只是綁完都太長。

總結：

穿過兩對Craft的山鞋後，感覺Endurance Trail比CTM Ultra Trail較適合普羅大眾，穿上腳較舒服，鞋頭鞋身不會很逼，透氣快乾，中底又厚，跑感不算強烈。

香港山徑多馬路及水泥樓級，厚底大派用場，而鞋底的抓地性能足以滿足一般郊遊徑路況，適合在正常天氣下上山的初、中階的山友。如果你喜歡行澗、綑邊等高階山路，或者下雨都照行山的話，Endurance Trail就有可能出現打滑的情況。

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