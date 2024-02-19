行山鞋．蚺蛇尖數鞋｜Columbia稱王　山友妙語：不是鞋廢是人廢

究竟香港最多人穿哪一個品牌的行山鞋？山友對不同品牌行山鞋的評價是怎樣？行不同的山時，山友選擇的行山鞋又會不會有差異？帶住這些疑問，記者開展數鞋計劃，在12月2日星期六入西貢，由北潭坳行到蚺蛇坳，跟那些從蚺蛇尖下來的山友交流，統計他們所穿的行山鞋。

在3小時的實地考察中，Columbia、HOKA及Salomon為三大最受歡迎品牌。儘管他們有的滑倒過、要用屁股坐住落，但大家很少責怪行山鞋抓地力不足，他們大多明白在浮沙碎石上，穿什麼鞋都可能滑，有人更笑言「不是鞋廢是人廢」。



記者在蚺蛇尖下的蚺蛇坳數鞋。（顏銘輝攝）

蚺蛇尖是數鞋計劃的第一站。高468米的蚺蛇尖是香港著名的險峰，更稱得上為「香港三尖」之首，山路以浮沙碎石多的聞名。這座山不但考驗行山人士的體能及技術，也是對行山鞋性能的挑戰。故此，記者都很好奇，從蚺蛇尖下來的山友，會讚自己對鞋多，抑或會抱怨批評？

蚺蛇尖以難行聞名。（顏銘輝攝）

搭巴士入到西貢北潭坳，逆走麥理浩徑第二段，至大浪坳離開主徑，前往蚺蛇尖下的蚺蛇坳。行了1小時多，在中午12時45分抵達蚺蛇尖下，開始統計下山人士所穿的行山鞋品牌。

從蚺蛇坳望往大灣及鹹田灣一帶。（顏銘輝攝）

直至下午3時45分的3小時期間，共有44名山友下來，最多人穿的品牌是Columbia，有8人；接着是7個人穿的HOKA以及6個人穿的Salomon。有趣的是，那6位穿Salomon的都是女性。

等了差不多1小時，在下午1時35分等到第一個下山的山友，他穿的是HOKA Speedgoat 5。他告訴記者：「HOKA跑山好過行山，著新買冇耐嘅鞋，表現都可以，若果係著得耐，鞋底蝕得快就會好跣。」他本身有兩對HOKA，今次穿較新的一對來行蚺蛇尖，不算太跣。

這位穿HOKA的山友臨落到蚺蛇坳滑一滑。（顏銘輝攝）

等多一會，又等到另一位獨行的山友，他又是穿HOKA Speedgoat系列，但他落到記者身處的位置前滑一滑，倒在地上，他笑說：「唔關對鞋事，係自己唔小心。」他表示這對鞋是之前HOKA開倉時買的，「唔減價都唔捨得買」。

雙腿都有滑倒的痕跡。（顏銘輝攝）

穿Scott的朱生及穿Columbia的Mani要等朋友，所以順道接受訪問。Mani大讚腳下的行山鞋抓地力好，穿了一年多，而且防水能力亦佳，「雖然今次用唔著，但上次落雨都冇濕到入面」。

穿Scott的朱生（左）及穿Columbia的Mani接受訪問。（顏銘輝攝）

朱生亦讚腳下的Scott抓地力好，他說：「上去落嚟都唔跣，冇跣胎，著咗大半年，整體表現都可以，價錢又唔係太貴，但舒適感唔算太高，因為個緩震同個墊呀，我有啲朋友著HOKA，個緩震好啲但抓地冇咁好，同埋唔襟著，蝕得快。」

在3小時考察中，朱生是唯一一位穿Scott的山友。（顏銘輝攝）

Mani滿意這對Columbia的發揮。（顏銘輝攝）

多位山友都提過HOKA快蝕的問題，另一位穿HOKA的女山友表示，喜歡HOKA因為舒服，但快蝕，所以她買了幾對回家。與她同行的是一位穿Decathlon旗下品牌Quechua的男山友，他很喜歡Quechua，更表明「通常行難嘅地方就會著佢」！不過，穿HOKA的女山友接着說：「我著過，著到我腳板痛。」他也承認：「（Quechua）係硬少少嘅。」

有穿HOKA的女山友用行山杖指一指鞋頭，表示那裏較易蝕。（顏銘輝攝）

從蚺蛇尖下來的山友大部分都很健談，而且大多都讚賞腳下所穿的行山鞋，並明白滑倒並非一定是鞋的問題。有位穿Columbia的山友表示：「跣呀，係條路跣唔係對鞋跣，浮沙碎石著乜都跣。」另一位穿ARC'TERYX始祖鳥的內地山友更精警地說：「不是鞋廢是人廢！」

這位穿Brooks的山友表示好著，這對鞋已經穿了兩年。（顏銘輝攝）

這位穿澗王之王的女山友對鞋子讚不絕口，表示陪她行了100座山。（顏銘輝攝）

這次遇到3位山友穿Dr Kong的鞋，有人跟我說：「唔係好掂，有啲跣。」另一人則表示：「應該穩陣過其他，同埋之前特價四百幾蚊對幾抵。」同一個品牌，有人讚，有人彈。

有位內地山友盛讚這對Nike ACG系列的山鞋好著，表示包裹感好，抓地又好。（顏銘輝攝）

想不到會在蚺蛇尖見到K-Swiss的鞋，其主人是一位健步如飛的外籍人士。（顏銘輝攝）

至於最特別的一對鞋，肯定是一位穿Kamachi涼鞋的山友。問到那對涼鞋的表現，他直言：「睇人㗎喎！」他表示去年直情試過赤腳上蚺蛇尖，他之後分析這對涼鞋的優點及缺點，他說：「喺屋邨商場運動舖買，170蚊，又平又抵著，防跣，濕地都唔跣，勁過FIVETEN，不過就易爛，著咗幾次側邊都開始爛。」他都推介這對鞋，因為防跣好。

有山友穿Kamachi涼鞋行蚺蛇尖。（顏銘輝攝）