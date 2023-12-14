歐聯16強誕生　西甲最威水4隊首名出線　PSG次名隨時鬥曼城皇馬

歐聯分組賽告一段落，16強席位都順利誕生，西甲佔其中4隊，更加全數是首名過關，而巴黎聖日耳門成為法甲的唯一「倖存者」，以次名晉級的PSG，有機會遇上皇家馬德里﹑曼城﹑拜仁慕尼黑等強敵。歐聯淘汰賽階段的抽籤將在下周一（18日）香港時間晚上7時進行。



歐聯小組首名晉級球隊：拜仁慕尼黑﹑阿仙奴﹑皇家馬德里﹑皇家蘇斯達﹑馬德里體育會﹑多蒙特﹑曼城﹑巴塞隆拿

歐聯小組次名晉級球隊：哥本哈根﹑燕豪芬﹑拿玻里﹑國際米蘭﹑拉素﹑巴黎聖日耳門﹑RB萊比錫﹑波圖

歐聯小組第3轉戰歐霸球隊：加拉塔沙雷﹑朗斯﹑布拉加﹑賓菲加﹑飛燕諾﹑AC米蘭﹑年青人﹑薩克達

E組晉級16強球隊：馬德里體育會（首名）﹑拉素（次名）

E組轉戰歐霸盃球隊：飛燕諾

今輪賽果：馬德里體育會2：0拉素；些路迪2：1飛燕諾

E組所有出線資格在上輪已塵埃落定，唯一有懸念的首名晉級席位，攜手出線的馬體會主場鬥拉素，結果憑基沙文及森美爾連奴各建一功，兩球淨勝取得首名。篤定包尾的些路迪主場擊敗飛燕諾，取得今季唯一勝仗。

F組晉級16強球隊：多蒙特（首名）﹑巴黎聖日耳門（次名）

F組轉戰歐霸盃球隊：AC米蘭

今輪賽果：多蒙特1：1巴黎聖日耳門；紐卡素1：2 AC米蘭

堪稱「死亡之組」的F組，除了多蒙特穩奪晉級資格，另外3隊只能活一隊，紐卡素要出線，不單止要贏波而回，更要寄望PSG未能勝出。多蒙特今仗幫到盡，與PSG打成1：1平手，紐卡素的命運就落在自己身上，可惜末段對AC米蘭的卓禾斯（Samuel Chukwueze）絕殺，最終無緣出線。

G組晉級16強球隊：曼城（首名）﹑RB萊比錫（次名）

G組轉戰歐霸盃球隊：年青人

今輪賽果：貝爾格萊德紅星2：3曼城；RB萊比錫2：1年青人

G組在今輪已沒有懸念，最後一輪變成例行公事，派出副選上陣的曼城，憑小將奧斯卡波比（Oscar Bobb）及米卡咸美頓（Micah Hamilton）各建一功，加上加雲菲臘斯的12碼，以3：2擊敗紅星，6戰全勝完美晉級。