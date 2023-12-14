歐聯觀察｜西班牙主導歐洲足球潮流　英超賽程密疲兵難敵西甲

隨着法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）驚險過關，今屆歐聯16強資格也塵埃落定，西甲5支球隊只有西維爾落馬，其餘4隊悉數以小組首名晉級，加上英超雙雄曼城及阿仙奴都是西班牙主帥領軍，因此說西班牙足球主導着當今歐洲球壇實不為過。



14屆冠軍皇家馬德里6戰全勝晉身16強。（Getty Images）

歐聯出線形勢：歐聯16強誕生 西甲最威水4隊首名出線 PSG次名隨時鬥曼城皇馬

歐聯16強順利誕生，曾14次奪得歐聯（包括前身歐冠盃）錦標的皇家馬德里，分組賽6戰全勝，輕鬆晉級；馬體會及皇蘇同樣於分組賽未嘗敗績，前者4勝2和，後者3勝3和；較失色的是巴塞，他們曾不敵薩克達及安特衛普，但仍以4勝2負的戰績壓過波圖首名出線。以上屆歐霸盟主身分參戰的西維爾，竟然在B組未嘗1勝下，只得2分包尾出局，這應該算是較令人意外的結果。

西甲5隊參賽，4隊首名，就算西維爾包尾出局，西甲也是今季歐聯小組賽的大贏家，而德甲與意甲則緊隨其後，均有3支隊伍晉身16強，依然維持強勢。相比之下，英超較為失色，只得曼城與阿仙奴晉級，而法甲繼續由PSG獨撐大局，足見這個聯賽水準仍然參差，整體水平難與歐洲頂級強隊媲美，況且，PSG都差點出局。

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法甲的巴黎聖日耳門死裏逃生，連續12屆晉身歐聯16強。（Getty Images）

二線聯賽中，葡甲與荷甲都有「生還者」。波圖繼上屆後，再度躋身16強，荷甲代表則不再是阿積士，而是另一豪門燕豪芬。但最有驚喜的，可能是丹麥代表哥本哈根，竟然在A組擠掉了加拉塔沙雷及曼聯，以2勝2和2負8分次名出線。

從今季歐聯的分組賽成績，西班牙是「跑贏大市」，實際上是6隊球隊首名出線。除了4隊西甲球隊外，英超的曼城及阿仙奴同樣是由西班牙籍主帥領軍（哥迪奧拿與阿迪達），還有次名出線的巴黎聖日耳門，同樣由西班牙籍的安歷基執教，16強中幾近一半是西班牙足球系統，也就是說，崇尚技術流的西班牙足球，似乎主導着歐洲足球的潮流。

事實是，歐聯封王最多的是皇馬，歐霸奪冠次數最多亦是西甲的西維爾（7次，球迷還戲謔是西維爾盃）。

西甲除了有4支球隊晉級外，英超兩支出線隊伍，均由西班牙主帥帶領。（Getty Images）

英超為何比不上西甲？

由西班牙教頭領軍的曼城及阿仙奴，雙雙以首名晉級，但曼聯與紐卡素則在分組賽包尾出局，兩軍需要應付頻密賽程，傷兵滿營，難以雙線作戰，而紐卡素在強敵環伺下，仍幾乎可以出線（一度領先AC米蘭，而PSG正落後），實已盡力而為；反而曼聯同組對手不強下，仍錄得15個失球，創下英格蘭球隊於歐聯分組賽的最多失球紀錄，表現實在難以服眾。

縱然英超節奏快上快落，觀賞性十足，但過於體力化，令不少球隊只能以疲兵於歐洲賽場角逐，紐卡素便是一個好例子；西班牙足球卻在皇馬巴塞帶領下，戰術上推陳出新，在各方較平衡下恒常地打出好成績，因此他們在今屆歐聯有4支球隊首名出線，絕非偶然。