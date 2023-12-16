鳳凰山芒草︱漫步鳯凰徑上山賞芒草　沿石級路而上順探昂坪大佛

季候風南下，天氣變得清涼，又可漫遊山野，今周到鳳凰山賞芒草，東涌東薈城3M巴士站集合。

（出發日期：2023年11月8日）



早上天陰陰，天氣相當清涼，部分地區還有下雨，幸好大嶼山一帶冇雨，到達東涌吃過早餐，到巴士站搭3M巴士到伯公凹站，下車後沿車路步上伯公凹，整理行裝後沿鳯凰徑上山，頭段雖風大有煙霞，但還可看到四周景色，愈上天色愈變，大霧迷離，約個多小時到達海拔934米鳳凰山，山頂大風大霧，不敢久留，拍過大合照便沿高大石階路下山，經810米斬柴坳下行至昂坪心經簡林大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿鳯凰徑上海拔934米鳳凰山👇👇👇

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休後經昔日茶園步出昂坪，沿石級路拾級而上順探昂坪大佛，大佛座落於海拔520米木魚峰上，天壇大佛由寶蓮禪寺自1981年開始籌建，1993年12月29日開光，歷時12年，耗資超過6000萬港元。拍過照下行到巴士站搭23號車回東涌轉車，今日天氣清涼行山好爽，7 公里多，4個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿石級路拾級而上順探昂坪大佛👇👇👇

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