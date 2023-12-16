親子假日好去處｜啟德站運動嘉年華　六大運動展區加港隊教練助陣

啟德車站廣場一連兩日舉辦運動嘉年華，車路士足球學校教練山度士親自執教，職業籃球隊香港金牛亦舉率籃球挑戰活動，現場亦有多項運動體驗區，包括踏板舞、障礙挑戰等，適合親子合家歡參加。



啟德聖誕 Get Set Go 2023活動詳情

日期：2023年12月16及17日

時間：上午10時至下午6時

地點：啟德車站廣場（港鐵啟德站B出口）

費用：全免

活動：遊戲攤位、運動體驗坊、舞台表演及示範、啟德體育園互動展覽及城市文化定向挑戰賽

六大互動區活動包括：

1. 兒童遊樂：繩網陣、高疊盤挑戰、冰球、滾軸溜冰、跆拳道、滑板

2. 舒展身心：太極操、放鬆伸展運動、關節靈活性訓練

3. 提升活力：健身舞、踏板舞、Funky Dance、街舞、穿雲箭體驗

4. 挑戰體能：STRONG NATION、Bootcamp動感訓練

5. 發掘潛能：車路士足球學校、香港金牛籃球運動能力測驗、乒乓球挑戰

6. 電動體驗：兒童電車體驗、WaterSport VR試玩、搖控攀爬車體驗及Rally車比賽

活動網址： https://www.kaitak-getsetgo.com/

這個運動嘉年華共有50多項節目，包括體育遊戲攤位、運動體驗坊及舞台表演等，車路士足球學校教練山度士將於現場親自執教，香港首支參加全國男子籃球聯賽NBL的職業籃球隊香港金牛亦舉辦障礙挑戰項目及籃球體驗活動；現場同時有健身舞、踏板舞等運動體驗。

啟德聖誕Get Set Go 2023。（公關提供）

啟德聖誕Get Set Go 2023。（公關提供）

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