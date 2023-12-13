英超｜夏蘭特嬲爆向球證咆哮錄音曝光　韋比承認曼城熱刺一役誤判

近日土超球證遭球會主席揮拳打傷一事震驚球壇，英超這邊廂則和平得多，誤判雖多但未聞暴力事件。英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）首席球證總監韋比（Howard Webb）繼續在電視上解釋較早前的爭議判決。

這個名為《Match Officials Mic'd Up》的節目已幾乎成為「每周一鑊」，今集重點當然是聚焦在香港時間上周一（4日）曼城對熱刺一段，當時雙方在補時階段戰成平手，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在被侵犯後傳出直線，很大機會造就基亞利殊單刀。原本球證賀柏（Simon Hooper）判得益，但他突然「吹返轉頭」，令夏蘭特震怒。



重溫事件：英超｜曼城補時得益變無得益 夏蘭特怒髮衝冠爆粗狂鬧球證

該仗曼城與熱刺戰至補時階段，雙方以3：3打成平手。在一次反擊中，夏蘭特先被艾馬遜（Emerson Royal）侵犯，但前者在倒地後立刻站起，保住控球，球證亦舉手示意進攻方得益。

夏蘭特隨即轉身為隊友基亞利殊（Jack Grealish）送出直線，後者沒有越位情況下，本應很大機會形成單刀，但這時球證賀柏卻突然吹哨示意熱刺犯規，引來曼城眾將不滿。

當中最不滿的自然是夏蘭特，他對着賀柏咆哮的照片，亦成為網民創意不斷地惡搞改圖的素材，更讓本人在X上親自轉發。

賀柏今季已有數次爭議誤判，包括季初曼聯對狼隊漏判十二碼、以及利物浦對熱刺時，球證團隊溝通失誤導致紅軍入球無效。因此發生土超球證毆打事件後，不少網民笑稱幸好賀柏是英國球證。

韋比在這集《Match Officials Mic'd Up》上坦承賀柏錯判：「作為球證，當能夠讓比賽在進攻方得益的情況下繼續時，我們一直希望透過判斷這些場合，為比賽帶來正面影響，賀柏他通常很擅長識別這一點。」

他之後又跟另一名嘉賓奧雲（Michael Owen）表示在此情況下，VAR亦無能為力，「我們以前從未見過這種情況，因為這不常發生。」

夏蘭特傳出直線一刻，基亞利殊沒有越位。（X圖片）

韋比續解釋，賀柏當時看見夏蘭特被艾馬遜頗為粗野地侵犯，而且皮球並非往前，「他努力並嘗試看看能否判斷得益，隨後他腦海中意識到這是一次嚴重犯規（strong challenge），因此想要警告艾馬遜。」

不過當時最令人摸不着頭腦的是，賀柏本來已舉手示意得益，卻在夏蘭特傳出直線後「吹返轉頭」，韋比解釋與觀眾從上而下看的直播視角不同，球證在場上以水平角度難以觀察事態發展，也表示賀柏在吹哨一刻才發現，這本應是一次精彩的攻方得益。

最初夏蘭特被侵犯倒地時，賀柏已舉手示意進攻得益。（X圖片）

「他在比賽前93分鐘的吹罰都做得很好，但他知道比賽完結後，自己會成為唯一被討論的話題。」韋比補充道。「我明白曼城為此相當失望，因為這應是一次很好的得益機會，但賀柏吹罰的時機不對。」

這集節目亦有播出當時球證團隊的錄音，能聽到賀柏在吹罰後立刻道歉，以及夏蘭特在旁邊怒不可遏地咆哮：「No！！！那是一個入球！」之後賀柏一直在重覆：「冷靜、冷靜。」