港超聯賽會盃︱前列大激鬥　新賽制不限外援　元旦旺角場雙料娛樂

本地足球新盃賽誕生！第一屆香港超級聯賽會盃將於年底舉辦，在新賽制下為球迷帶來新鮮感。



港超聯賽會公布，適逢港超成立第十屆，今年底將舉辦首屆「香港超級聯賽會盃」。賽事由上季港超前四角逐，分別是傑志、理文、標準流浪及東方。

比賽將於旺角大球場分三天舉行，首圈賽事在本月28及29日上演，而明年1月1日將以雙料娛樂形式踢季軍戰及決賽。每場賽事上、下半場各45分鐘，且不設加時，如雙方於法定時間內賽和，將直接以互射十二碼分勝負。

港超前四球隊在不設外援及可邀請球員入隊下，相信有一輪激鬥。（資料圖片）

由於比賽日期撞正香港足球代表隊備戰亞洲盃決賽周，預料到時有不少港腳無法出戰這項新盃賽，所以比賽引入新賽制，將不設外援球員限制，並容許球隊邀請不多於6名個別外國或本地援將。

賽會在新聞稿中指，希望藉此增加球隊實力和賽事可觀性，「吸引更多球迷入場欣賞賽事，以擴大本地球迷人口，並持續發展本地職業足球。」

賽事票價有待公布，港超聯賽會稱，為促進賽會持續發展，首屆「香港超級聯賽會盃」收益，在扣除康文署及足總相關收費後，一切收入將撥入港超聯賽會，補貼各球會本年度賽事開支或增加各球會季後分成。

港超聯賽會盃賽程

地點：旺角大球場



2023年12月28日

理文 對 標準流浪

時間：08:00pm



2023年12月29日

傑志 對 東方

時間：08:00pm



2024年1月1日

季軍戰

時間：03:00pm



冠軍戰

時間：05:00pm

