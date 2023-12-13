亞冠盃︱傑志受惠VAR先開紀錄　費蘭度冷靜埋齋取今季唯一勝仗

亞冠盃分組賽最後一輪賽事，香港代表傑志2：0擊敗新加坡的獅城水手，取得今屆分組賽唯一勝仗，但仍小組包尾出局。



傑志作客惹蘭勿剎體育場的仿真草地，鬥新加坡代表獅城水手，賽前兩隊已篤定出局，在米基爾跟潘沛軒停賽下，前線續派恩查、基爾頓、伊高沙托尼及費蘭度；倒戈的金信煜先坐後備。

「藍鳥」今場由王振鵬取代受傷的保羅把關，入圍港足亞洲盃集訓決選名單的陳晉一、周緣德、艾里奧及陳俊樂同樣擔正。

傑志於今屆亞冠分組賽最後一輪作客新加坡。（傑志提供）

開賽4分鐘，伊高沙托尼右路插花騙過守衛後斬向尾柱，費蘭度掃把腳窩利射門被擋出，衝前勉強頭槌補中頂高被沒收。5分鐘，後基爾頓禁區頂被包圍，腳面妙傳至陳俊樂，這位中場一控一抽但角度欠奉。

戰至11分鐘，費蘭度傳中至遠柱，獅城水手後衛雲侯辛（Christopher van Huizen）插水式頭槌「擺烏龍」，球證最初吹罰伊高沙托尼從後推人犯規，但經VAR覆核後判入球有效，「藍鳥」領先1：0。

伊高沙托尼逼得對手擺烏龍。（傑志提供）

獅城水手上半場中段搶回不少攻勢，21分鐘，拜利胡禮（Bailey Wright）接應角球頭槌改變方向，幸王振鵬反應快力保不失。完半場前拉斯迪安（Maxime Lestienne）左腳內彎罰球則僅僅柱邊出界。

換邊後雙方互有攻守，獅城水手翼鋒阿奴雅（Shawal Anuar）先一記中路左腳撞射，後一次頭槌笠頂，都被王振鵬飛身救走。「藍鳥」57分鐘左路發難，陳晉一地波傳中，恩查回傳予費蘭度快射近柱斜出。

費蘭度射入成2：0。（傑志提供）

雖然羅拔圖撞到頭部流血退下火線，需由羅梓駿入替，但傑志74分鐘有費蘭度面對包夾，仍淡定壓入禁區，再左腳射地波遠柱入網至2：0。「藍鳥」尾段換入金信煜跟黃洋，84分鐘被薛高域（Richairo Živković）入球但原來越位在先，最終維持2：0勝果，取得今屆亞冠首勝，但仍以1勝1和4負得4分的成績，小組包尾出局；獅城水手則排第三。

至於同組另一場比賽，韓國代表全北汽車以3：2擊敗泰國的曼谷聯，惟前者只能次名出線，曼谷聯以首名晉級。