劍擊青年世界盃｜女花港隊不敵意大利摘銀　男花憾負韓國失銅

花劍青年世界盃泰國站周日（17日）上演團體戰，港將陳諾思昨日雖未能衛冕女子花劍個人賽，她今天率軍於團體賽力爭獎牌。港隊在8強擊退青年組別世界排名第一的美國隊後，勇闖決賽，力戰下以31：45不敵2號種子意大利隊，仍為香港添一面銀牌。



去年在泰國站封后的陳諾思（Daphne），今年於個人賽16強止步，今日與世青賽個人賽銅牌黃純一、劉以衡和廖愷翹組成的港隊，出戰團體賽力爭獎牌。

位列9號種子的港隊在16強以45：41擊退哈薩克後，於8強便對上頭號種子美國隊，去屆港將在金牌戰正是不敵美國屈居亞軍。

港隊今仗由亞運女花個人銅牌陳諾思打頭陣，以5：1取得領先，黃純一與劉以衡先後上陣，續保持15：10領先優勢。港隊在一直領先下，黃純一於第7節戰成24：21時上陣，遭對手連取兩分追至23：24。其後雙方續戰1分鐘互無得分，裁判叫停並就全場第三次出現消極比賽出示代表取消資格的黑牌，雙方同樣遭罰黑牌下，賽事直接結束，直播畫面可見脫下面罩的黃純一亦露出驚訝神色。

由於當領黑牌結束比賽時，會以分數較高的劍手為勝方，意即港隊以24：23險勝世界第一的美國隊，晉身4強，港將都興奮衝上劍道慶祝。

黃純一（左）在美國領黑牌後臉露驚訝。（直播截圖）

港隊在劍道慶祝擊退美國晉身4強。（直播截圖）

港隊在4強面對中華台北，初段一度落後4分，陳諾思在第二輪再上場後，打出一波9：0攻勢，助港隊以25：18反超前，最終港隊在保持領先優勢下，以45：26輕取對手，強勢殺入決賽爭金。

香港隊在決賽面對世界排名第二的意大利，初段以7：11落後，其後一直未能收窄差距，守尾門的陳諾思於落後31：38時上陣，被對手壓制未能得分，港隊終以31：45告負，仍為港添銀。

陳諾思個人賽無緣衛冕，仍與隊友合力在團體賽摘銀而回。（資料圖片／林靄怡攝）

男花團體賽不敵韓國失銅

昨日於男子花劍個人賽摘銅的梁千雨，聯同鄭鐵男、林浩朗與麥朗圖出戰團體賽，首圈輪空後於16強以45：21擊退中華台北隊，晉級後面對斯洛伐克在初段一度落後，林浩朗獨取8分追平11：11。港將續合力擴大比數，終以45：24再過一關，勇闖4強。

港隊在4強遇上今日最大考驗，面對頭號種子美國隊，梁千雨、林浩朗和鄭鐵男先後上陣後，首輪以11：15落後，中段更被拉開至14分差，終以22：45落敗，與不敵意大利的韓國一同跌入銅牌戰。

梁千雨在銅牌戰守尾門獨取8分，港隊以2分之差落敗，無緣獎牌。（資料圖片／鄭子峰攝）

港隊在銅牌戰與韓國打得勢均力敵，全場咬緊比數，港隊在中段一度領先3分下，遭對手打出8：1攻勢反超前至30：26，尾二一局港隊落後35：40，鄭鐵男與梁千雨雖在最後兩節合取17分，仍以2分之差落敗，以43：45痛失銅牌。