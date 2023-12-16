劍擊青年世界盃｜梁千雨曼谷站憾負美國劍手摘銅　陳諾思衛冕失敗

曼谷站花劍青年世界盃，港隊一共24人角逐錦標，梁千雨過關斬將打入4強，面對3名美國劍手圍攻下，4強以11：15憾負出局，無緣決賽；力爭衛冕的陳諾思，則在16強不敵美國劍手，無緣再度封后。



港隊派出12男12女出戰曼谷站花劍青年世界盃，周五（15日）率先上演小組賽至32強階段，男花包括梁千雨﹑鄭鐵男等8名港將過關；女花就只得陳諾思與劉一衡晉級。

上星期戰畢日本花劍世界盃的梁千雨，32強先以15：12挫美國劍手Andrew Chen，其後再以15：13力克韓國的HAN Jeongweon，有機會與美國的Emmer Chase碰頭，對方卻意外不敵日本劍手福田亮介，梁千雨以15：8輕取對方，殺入4強穩奪一面獎牌。

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梁千雨被3名美籍華裔劍手圍攻，先與Yang Luao爭入決賽，千雨開局連失6劍，這名港將稍為追近比分，以3：7落後完成第一節。梁千雨次節急起直追，力追至7：8，重燃晉級希望，而「大師兄」張小倫則在休息時向梁千雨教路。梁千雨最後一節追至9：9平手，可惜未能平反敗局，以11：15不敵對手，無緣決賽。

「大師兄」張小倫休息時向梁千雨教路。（影片截圖）

梁千雨。（資料圖片／鄭子峰攝）

上年在曼谷封后的陳諾思（Daphne），64強以一劍險勝波蘭劍手晉級，Daphne先以15：8擊敗美國劍手Kong Chin-Yi，可惜其後以7：15不敵另一美國劍手Emily Jing，16強止步。另一港將港將劉一衡則以10：15力戰而敗，不敵日本劍手NAGASE Rino，無緣16強。