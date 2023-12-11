巴黎奧運．劍擊｜港隊男花女重形勢大不同　最後兩站仍要搶分

劍擊項目的巴黎奧運積分周期由今年5月展開，不經不覺已進入最後直路，港隊的男子花劍及女子重劍有望爭奪團體賽資格。港隊男花在日本站殺上頒獎台，女子重劍隊則在溫哥華站16強止步，兩隊爭取奧運資格的形勢大有不同。



在講述港隊爭奪奧運劍擊團體資格的形勢前，先重溫一次如何才能獲得巴黎奧運劍擊賽事的參賽資格：

如何獲取奧運劍擊團體賽資格：



1. 在奧運積分世界排名前4的隊伍（由2023年4月1日開始計算，以2024年4月1日的排名為準）

2. 前4位以外，各個洲份世界排名最高的國家／地區（排名必須在第5至第16位以內）



奧運團體積分排名計算：



成年賽事的團體奧運排名，與世界排名相若，由今年4月1日至明年4月1日內，計算以下賽事積分：世界盃最佳4站成績，另外計算世界錦標賽、洲際錦標賽分數。



每項賽事會依據排名高低獲得積分，但同時會根據不同級別賽事，乘以不同「系數」，例如在世界盃（系數為1）取得冠軍可獲64分。排名在每個會計算排名積分的賽事後更新；積分採取「滾動制」（Rolling System），每一場世界盃或大獎賽舉行後，去年同一站賽事的積分即告無效。



港隊男花摘銅形勢被動但不絕望

由張家朗﹑蔡俊彥﹑崔浩然及吳諾弘組成的男花港隊，在日本站團體賽8強勇挫美國隊，即使4強不敵意大利，在銅牌戰力克東道主日本隊，獲得一面銅牌，繼2020年開羅站後再上頒獎台，同時有40分進賬，暫時累積218分。

港隊男花在爭奪奧運資格上，與中國隊和韓國隊的關係十分微妙。港隊上站在伊斯坦堡世界盃排名賽擊敗韓國，獲得10分的優勢，加上中國隊排在世界前四，以當時的積分，港隊可以藉亞洲及大洋洲區第一取得資格。

劍擊世界盃日本站｜男花港隊勇挫世界冠軍日本隊 奪團體賽銅牌

港隊男花在日本站世界盃摘銅。（香港劍擊總會圖片）

港隊在日本站世界盃摘銅，中國在8強止步獲得第7，而韓國則在16強出局以第11名完成。港隊進一步與韓國拉開差距至27分，同時收窄至落後中國隊14分，但港隊的爭奧形勢仍然被動，全因今站封王的法國隊，他們一下子由第6位躍升至前四，以5分之差壓過中國隊，換言之中國隊現時就是「亞大第一」，港隊只排第二，這個位置不會得到資格。

以現時形勢，港隊在日本站摘銅後，奧運資格反而是得而復失，但港隊收窄與中國隊的分差，未來兩站更有機會在分數上爬頭，以亞大第一﹑甚至世界前四取得巴黎奧運入場券。當然，港隊都可以寄望中國隊再次超越法國，晉身前四，但這個做法相當被動。

世界盃團體賽獲得積分：



冠軍：64分；亞軍：52分；季軍：40分；殿軍：36分；第5名：32分；第6名：30分；第7名：28分；第8名：26分；第9名：25分；第10名：24分；第11名：23分；第12名：22分；第13名：21分；第14名：20分；第15名：19分；第16名：18分；第17-32名：8分



港隊男花在爭奪奧運資格上，雖然被動但不絕望。（香港劍擊總會圖片）

男子花劍爭奪巴黎奧運積分餘下賽站：



巴黎站世界盃：2024年1月14日

開羅站世界盃：2024年2月25日



女子重劍爭奧形勢樂觀

由江旻憓領軍的女子重劍隊，上站在意大利殺入世界盃4強，即使未能獲得獎牌，依然創下歷史。港隊女重在溫哥華站再爭佳績，16強遇上東京奧運金牌得主愛沙尼亞，最終以一劍飲恨，無緣8強，最終以第12名完成賽事。

港隊女重要爭入世界前四，難度不低，以「亞大第一」姿態取得入場券較為實際。就算港隊在溫哥華站未能躋身8強，但仍然以190分穩守第8名，撇除「世一」的韓國隊，港隊現時穩守亞大第一的位置，與亞大區第二的中國隊有21分差距。

劍擊世界盃｜港隊女重一劍飲恨溫哥華站16強止步 女子花劍奪第12

港隊女重爭奪巴黎奧運入場券仍然樂觀。（香港劍擊總會圖片）

女子重劍爭奪巴黎奧運積分餘下賽站：



巴塞隆拿站世界盃：2024年2月11日

南京站世界盃：2024年3月24日

