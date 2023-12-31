行山｜經鷹巢山自然教育徑上九龍坳回歸紀念亭　俯瞰九龍鬧市景色

鷹巢山自然教育徑位於獅子山郊野公園內，鄰近市區，可眺望九龍水塘、新界中部的群山峻嶺及繁華的九龍半島。它圍繞鷹巢山一周，主要由平坦的泥路組成，偶有樓梯，相當易行。鷹巢山的名字來源於俗稱麻鷹的黑鳶，這裡是牠們其中一個聚居之地，所以能經常聽到牠們如馬嘯的叫聲。

距離：5.6公里；Google時間：1小時41分鐘



九龍坳（Kowloon Pass）是香港的一個山坳，位於九龍半島北部，筆架山與獅子山之間，連接新九龍和新界。1997年，漁農自然護理署將九龍坳一座避雨亭改建成香港回歸紀念亭，以紀念香港主權移交，亭上更有時任香港行政長官董建華的題字。

乘搭72或81號巴士，在石梨貝水塘下車便看見鷹巢山自然教育徑的木柱，向上走並留意左方的牌坊，之後遇上分支往左走。一直沿教育徑走。留意右方的樓梯上走，此路為重要分支。接上麥理浩徑5段，到達龍欣道時走到對面的樓梯繼續上走。第二次看見龍欣道時在大馬路轉右往上山方向。接近龍欣道的尾段時，右方有一個入口走往「沙田坳」。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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之後按大路走，沒有其他分支。中途會經過一個景點「座標」。香港回歸紀念亭旁邊會看見九龍坳的路牌，亦是最後的下山路段。最後按橫頭墈的指示牌下山。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】