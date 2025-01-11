紅葉路線｜天氣漸冷烏蛟騰楓香變紅　打卡荔枝窩空心樹走谷荔古道

一年容易又過，轉眼已到聖誕，碰巧周三聖誕假期，假期大埔墟有公共巴士到烏蛟騰，小組開線到烏蛟騰行下村落，大埔墟巴士總站集合。

（出發日期：2024年12月25日）



早上在新達廣場吃過早餐，到巴士總站搭275R巴士入烏蛟騰，齊人後起步，沿村路入順探路旁一棵大楓香樹，天氣轉凍，楓香樹開得好美。

楓香樹（CATT'S BLOG授權使用）

拍完照走回村路經九担租至岔口，向上走犁頭石方向，經犁頭石廢村下三椏村，沿村路經小灘往荔枝窩，在村涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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休後參觀村空心樹、五指樟後走分荔古道上分水凹，岔口向下行谷荔古道至谷埔老圍，走左邊村路往協天宮，沿海邊路經鳯坑、雞谷樹下出鹿頸搭小巴回粉嶺下午茶，今日輕鬆行村，16公里，5個多小時走畢全程。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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