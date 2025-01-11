紅葉路線｜天氣漸冷烏蛟騰楓香變紅 打卡荔枝窩空心樹走谷荔古道
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
一年容易又過，轉眼已到聖誕，碰巧周三聖誕假期，假期大埔墟有公共巴士到烏蛟騰，小組開線到烏蛟騰行下村落，大埔墟巴士總站集合。
（出發日期：2024年12月25日）
早上在新達廣場吃過早餐，到巴士總站搭275R巴士入烏蛟騰，齊人後起步，沿村路入順探路旁一棵大楓香樹，天氣轉凍，楓香樹開得好美。
拍完照走回村路經九担租至岔口，向上走犁頭石方向，經犁頭石廢村下三椏村，沿村路經小灘往荔枝窩，在村涼亭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+68
休後參觀村空心樹、五指樟後走分荔古道上分水凹，岔口向下行谷荔古道至谷埔老圍，走左邊村路往協天宮，沿海邊路經鳯坑、雞谷樹下出鹿頸搭小巴回粉嶺下午茶，今日輕鬆行村，16公里，5個多小時走畢全程。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+40
【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】
+5
建議放入背囊的行山裝備：
+13
大棠紅葉路線｜漫步大欖郊遊徑大棠賞楓 近吉慶橋楓香樹變得很紅沙頭角行山｜紅花嶺郊遊徑遊槍堡戰壕 飽覽大小梧桐沙頭角海靚景東涌行山｜伯公坳行鳯凰徑登大東山 打卡跳板石經婆髻山落東涌深圳行山｜盤點秋冬天登高好去處！難易程度任選有靚景打卡位行山｜沙田郊野徑上針草凹草山必打卡X石！落鉛礦凹走衛徑下大埔深圳行山｜漫步大浪綠道靚景又易行老少皆宜！散步踩車跑步都適合麥理浩徑行山｜第1段北潭涌至浪茄沙灘 路程頗長尾段賞萬宜水庫
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】