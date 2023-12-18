意甲｜羅馬摩連奴半場神換人　辛捷士入替18分鐘再被換走勁疑惑

羅馬作客對博洛尼亞，葡萄牙中場連拿度辛捷士（Renato Sanches）半場入替，豈料只踢18分鐘再被換走，從辛捷士的身體語言看到他的無奈及難以置信。羅馬主帥摩連奴（Jose Mourinho）一世英明，想不到如此失策。



羅馬兩球不敵博洛尼亞。（Getty Images）

羅馬在周日（17日）深夜的意甲作客鬥博洛尼亞，主隊由摩路及尼遜基斯甸臣（Rasmus Nissen Kristensen）的烏龍球，羅馬兩球不敵對手。

羅馬主帥摩連奴在半場作出調動，以葡萄牙國腳連拿度辛捷士入替史賓亞蘇拿（Leonardo Spinazzola），摩帥中段再換人，場邊第四球證舉起辛捷士的20號，他第一時間未有立即離場，再指一指自己「換我？」面部表情彷彿在說：「我啱啱先入嚟點會換我！？」而他都傾向認為是出錯。

當辛捷士看到入替他的球員已進場，原來真是換走他，辛捷士只是入替了18分鐘就再被換出，這名葡萄牙國腳只好無奈地接受這事實，緩緩地步出底線，並舉起雙手，明顯是不理解摩連奴的決定，但他都沒有大炒大鬧。

連拿度辛捷士今季持續受傷患困擾，至今在意甲僅一次正選上陣，坐多過踢，辛捷士上周中的歐霸盃對舒列夫都有披甲，戰至下半場中段被調離場。

連拿度辛捷士今季坐多過踢。（Getty Images）

摩連奴賽後為這個「神換人」解畫，「連拿度經歷不少傷患，曾有不同的陰影，我們想幫助他，希望替他提供一個更好的環境，加速回復狀態。他一直在訓練量的方面下了不少功夫，但強度偏低，連拿度上場為我們上陣1小時，我以為換入他可以為球隊帶來正面影響，可惜我錯了，他在高強度的狀態下仍有不足。」

摩連奴以霸氣見稱，近年來到羅馬已經「收火」不少，摩帥因為自己的錯誤決定，他特意向連拿度辛捷士致歉，「對不起，我感到非常抱歉，但我無法把一個困惑的球員留在場上，我要忍痛作出這決定。」