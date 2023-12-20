英格蘭聯賽盃8強免費直播 利物浦凌晨4時主場對韋斯咸
撰文：威廉神
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英格蘭聯賽盃8強由HOY TV 77台免費直播，周三凌晨車路士力壓紐卡素出線，周四凌晨利物浦將會在主場迎戰韋斯咸。
星期三晚凌晨先上演3場英格蘭聯賽盃8強戰，車路士在法定時間90分鐘連補時與紐卡素踢成1：1，互射十二碼以4：2擊敗對手晉身準決賽；另一場英超對碰，愛華頓與富咸亦踢成1：1，互射十二碼富咸7：6僅勝愛華頓晉級。英冠球隊米杜士堡則以3：0挫英甲的維爾港。餘下一場賽事會在周四凌晨上演。
【77台】星期四（21/12）晚凌晨4時
英格蘭聯賽盃半準決賽 – 利物浦 對 韋斯咸
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