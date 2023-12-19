西甲｜基羅納輕取艾拉維斯高踞榜首　「哥迪奧拿」變幕後功臣

由阿布札比資金所擁有的「城市足球集團」（City Football Group，簡稱CFG），必定想起英超班霸曼城，但今季的風頭似乎被姊妹球隊﹑西甲的基羅納（Girona FC）搶去。

這支位處加泰羅尼亞的西甲球隊，周一（18日）深夜的聯賽，主場3球淨勝艾拉維斯，以2分領先皇家馬德里續居榜首。即使曼城現時不在榜首，但基羅納的佳績，也與「哥迪奧拿」有關。



西甲周一深夜的獨腳戲，基羅納在僅容納約14000人的主場對艾拉維斯，憑杜夫比克（Artem Dovbyk）梅開二度，加上樸圖（Cristian Portu）的入球，以3球輕取艾拉維斯，全取3分，以44分高距榜首，領先次席的皇家馬德里2分。

樸圖建功，基羅納3球輕取艾拉維斯。（Getty Images）

基羅納是今季西甲的奇兵，由第3輪至今一直留守三甲位置，早前更在聯賽首次擊敗同市的巴塞隆拿，名正言順成為加泰羅尼亞「一哥」。基羅納主帥米高賽後謙稱，球隊已經提早護級，餘下賽季的方向並非衝冠，而是以歐聯席位為目標。

基羅納除了與曼城同屬CFG旗下的球隊外，兩間球會的關係絕非如此簡單，最有趣的是，他們都擁有「哥迪奧拿」。

基羅納主帥米高領軍繼續排榜首。（Getty Images）

哥迪奧拿又贏？

基羅納自1930年成立，自2018年獲得CFG注資，購入47%的股份，另外35%由時裝品牌Shein副主席Marcelo Claure所持有，而另外的16%是「基羅納足球集團」（Girona Football Group）旗下，牽頭的就是曼城主帥哥迪奧拿的胞弟P.哥迪奧拿（Pere Guardiola）。

P.哥迪奧拿與胞兄一樣有個招牌的「光頭」，現年47歲的他曾經是蘇亞雷斯﹑恩尼斯達等球星的經理人，逐漸在球圈建立自己的地位。直至2017年，Pere買下基羅納16%的股份，並在2020年開始擔任球會的董事會主席。

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P.哥迪奧拿是基羅納的董事會主席。（影片截圖）

毫無「城市味」的基羅納

基羅納成為CFG一員，但這間加泰球會沒有如外界所料，在轉會市場使出銀彈戰術，瘋狂搶人，反而是靠曼城及其他CFG旗下球隊，以外借球員撐起陣容，加上CFG在技術方面的支援，仿傚曼城的戰術﹑訓練模式等來發展球隊。

當CFG注資基羅納後，不少球迷擔心會否像紅牛集團一樣，改名﹑改會徽，令原本的基羅納不再存在，甚至擔心變成「曼城二隊」。2021年，基羅納曾經更改過會徽，但只是按球迷的意願把會徽頂部的皇冠去除，與其他CFG旗下球會會徽相比，沒有半點「城市味」。

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基羅納的會徽在2021年調整過，只是沒有了頂部的皇冠，依然沒有半點「城市味」。（資料圖片／Getty Images）

基羅納就是基羅納

P.哥迪奧拿強調，基羅納就是基羅納，不會刻意跟隨曼城的做法，「每間球會都有不同的做法，曼城早前贏得三冠王，他們是個很好的學習對象，但每支球隊的背景及文化都不一樣，基羅納不需要刻意跟從。」

當P.哥迪奧拿入主時，他決意為基羅納帶來穩定的發展，而非霎眼嬌，「就算基羅納有一天不再贏那麼多場波，我們也要確保能夠營運下去，而非曇花一現，畢竟如何經營一間球會才是最考功夫。」

若然基羅納繼續強勢、在季尾仍能爭標，P.哥迪奧拿隨時「威過阿哥」，在曼城失冠的情況下為CFG爭一口氣。