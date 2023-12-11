英超︱曼城缺夏蘭特驚險2：1反勝盧頓　哥帥完場前罕有調動

曼城上季勇奪歐聯、英超、足總盃成為三冠王，今季初藍月亮狀態尚勇，不過自從11月中4：4遭車路士迫和，之後面對前列對手利物浦、熱刺和阿士東維拉均未能取勝，英超周日賽事曼城作客升班馬盧頓，滿以為是重拾正軌的大好機會，不料正選前鋒夏蘭特因傷缺陣，半場竟落後0：1。

幸好曼城靠貝拿度施華、基亞利殊在下半場中段3分鐘內各入一球，終以2：1反勝，終結4場不勝走勢。



伊利查艾迪巴約力壓魯賓戴亞斯頂入，為盧頓先開紀錄。（路透社）

曼城今仗即使缺少了前鋒夏蘭特和近態大勇的杜古，實力仍遠在盧頓之上。控球、射門、傳球等各項進攻表現和數據均佔盡上風，然而盧頓的密集防守不易攻破，曼城上半場如老鼠拉龜，戰至補時1分鐘反被盧頓找到缺口。

今季從愛華頓轉投盧頓的翼鋒安祖斯唐辛，一次精彩右路傳中找到目標，中鋒伊利查艾迪巴約發揮空中霸王威力，門前力壓魯賓戴亞斯頂入，半場盧頓意外1：0領前曼城。

曼城下半場如常施壓，最初仍找不到突破點，直到58分鐘兩個中堅創造一次黃金機會——尼敦阿基右路傳送，魯賓戴亞斯禁區頂起腳勁射中楣。

這次攻勢彷彿刺激起曼城一班中前場球員，4分鐘後，輪到防守中場洛迪引球推進殺入禁區，他雖被對手猛力撞跌，但身後的貝拿度施華反應極快立即把握機會拉弓，一記金球終在62分鐘為曼城扳平1：1。

盧頓失球後集中力稍為下降，65分鐘艾華利斯右路傳中，盧頓中堅解圍不到，基亞利殊後柱趕至撞入，曼城3分鐘內連入兩球，反超前2：1。

雙方之後都未能取得入球，曼城主帥哥迪奧拿向來運籌帷幄，鮮有為力保勝果而在比賽末段狼狽地換入防守球員，可是今仗戰至補時3分鐘，哥帥以後備中堅艾簡治入替科頓，曼城順利捱至補時7分鐘力保勝果。