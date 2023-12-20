傳麥巴比與安歷基因兩件事不和　當事人以「戀人未滿」回應｜法甲

法國傳媒報道，巴黎聖日耳門射手基利安麥巴比（Kylian Mbappe）與教練安歷基不和，這位法國國腳不滿安歷基（Luis Enrique）在歐聯分組賽最後一場對多蒙特求和而不求勝，而且麥巴比不喜歡踢中鋒，又不喜歡承擔太多防守工作。

PSG將於周三對梅斯，這是歇冬前最後一場比賽。安歷基賽前闢謠，表示他跟麥巴比的關係完美，更說笑兩人差點就是情侶。麥巴比與PSG的合約至2024年夏天屆滿，踏入1月1日後，他便可以自由跟其他球隊商討夏天加盟的條款。



安歷基笑稱他跟麥巴比差點就是情侶。（Getty Images）

安歷基在周二的賽前記者會上說：「一如是往，我們的關係完美。」他還說笑：「我們不是情侶，但幾乎就是（情侶），因為他不願意！」說罷大笑起來。

安歷基續道：「我不知道為何你們總是問我這條問題。我跟大多數球員的關係都很密切。由一開始跟基利安合作，我們的關係一直很密切。他是個很喜歡開玩笑的人。我很滿意他，其實不但是他，我滿意每個人。」

今年夏天接掌帥印的安歷基大讚麥巴比水平優秀，實力位於世界球壇的尖端，他說：「他（麥巴比）還很年輕，跟我兒子同齡。無論是團隊還是個人成就，我希望他可以取得重大的成功。我希望他會留在PSG，我們會幫助他在職業生涯更上一層樓。」

麥巴比與PSG的合約明年夏天屆滿。（Getty Images）

PSG周三對梅斯後便開始歇冬，再下場比賽會是1月初的法國冠軍盃對圖盧茲。剛滿25歲的麥巴比與PSG尚有半年合約，踏入明年1月後，他便可以自由跟其他球會商討夏天免轉會費加盟的條款。

早前法國《隊報》披露，麥巴比與安歷基的矛盾加劇。在歐聯最後一場分組賽，PSG作客與多蒙特踢成1：1，以次名晉級16強。報道稱，麥巴比不滿安歷基在該場比賽最後階段求和的態度，他希望爭勝，壓過多蒙特得小組首名。

此外，兩人在位置及防守工作上有分歧。麥巴比不喜歡踢到最前打中鋒，他最喜歡的位置是4-3-3的左翼鋒，或者在4-4-2中踢影子前鋒。然而，安歷基認為除中鋒以外，其他位置的球員都需要回防，若果中鋒以外還有球員可以不回防，那就對球隊的防守有很大影響。