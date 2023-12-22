荷蘭盃驚爆大冷門　阿積士次圈遭絕殺　史上首度不敵業餘球隊出局

面對第四級別兼業餘球隊USV靴高斯（USV Hercules），阿積士理應在荷蘭盃次圈輕鬆過關，想不到出現超大冷門。作客的阿積士意外地先失兩球，末段一度追成2：2平手，但被靴高斯一次罰球攻勢絕殺，阿積士尷尬地不敵一支業餘兵。



阿積士今季表現一落千丈，曾經一度跌至榜尾。（路透社）

荷蘭老牌勁旅阿積士今季表現「大跌Watt」，自從名宿兼足球總監奧華馬斯（Marc Overmars）因情慾短訊風波而下台，球隊戰績一落千丈，今季曾經跌至榜尾。縱然阿積士在季中稍為回勇，如今已返回聯賽第5位，但尷尬戰績仍然未了。

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阿積士在荷蘭盃次圈遇上荷蘭第四級別的業餘球隊USV靴高斯，想不到竟是先失守的一方，16分鐘被對方的彼得斯（Tim Pieters）攻破大門，這名左中場球員66分鐘再下一城，連靴高斯的主帥都不敢相信自己的眼睛。落後至兩球的阿積士末段反撲，布羅比（Brian Brobbey）與艾卡邦（Chuba Akpom）在6分鐘內連入兩球，追成2：2平手。

靴高斯的主帥都不敢相信球隊領先阿積士兩球。（影片截圖）

其實面對一支業餘球隊，阿積士都踢得如此艱難，若保持和局完場已經十分丟架，但沒有最丟架，只有更丟架。靴高斯補時階段一次罰球攻勢，哥頓保（Mats Grotenbreg）接應隊友二傳近門射入，眾將陷入瘋狂，全軍衝入球場，在球迷前慶祝，經過VAR的覆核後，確認入球有效，靴高斯最終以3：2爆冷擊敗阿積士，晉身第三圈。

靴高斯爆冷贏波，眾將當然要影威水相留念。（影片截圖）

在1900年創會的阿積士，曾經20次稱霸荷蘭盃，如今竟然不敵一支業餘球隊，相信今仗都是阿積士球會史上的恥辱敗仗之一，亦是他們在荷蘭盃首次遭業餘球隊淘汰。阿積士意外出局後，球員難免有點情緒，一度與靴高斯球員爭執。

兩軍球員完場後一度爆衝突。（影片截圖）

阿積士主帥雲特舒捷普（John van't Schip）因赴兒子在澳洲的婚禮而未有領軍，助教卡尼斯（Michael Valkanis）直言賽果不能接受，「這（敗仗）不應該出現，今季是十分艱難的球季，但我們要繼續嘗試助球隊重回正軌。