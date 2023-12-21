德甲｜利華古遜大勝坐穩冬季冠軍　半季無敵各大賽事不敗

由沙比阿朗素（Xabi Alonso）領軍的利華古遜，今季由「藥廠」變「兵工廠」，火力強勁，周三（20日）深夜主場大勝波琴4球，今季25場已轟入81球。即使哈利卡尼領拜仁慕尼黑擊敗禾夫斯堡，利華古遜仍然以不敗之姿態坐穩德甲冬季冠軍之位。



沙比阿朗素領軍的利華古遜今季脫胎換骨。（路透社）

沙比阿朗素接掌後的利華古遜，脫胎換骨，在歇冬前最後一輪德甲主場對波琴，捷克前鋒柏德列舒希克（Patrik Schick）上半場博得12碼，親自操刀中鵠，其後接應隊友傳中撞射破網，補時階段頭槌建功，16分鐘內頭頂腳踢連中三元，舒希克猶如剃鬚刀一樣鋒利。邦尼菲斯（Victor Boniface）下半場錦上添花，利華古遜以4球大勝波琴。

傷癒不久的舒希克今仗16分鐘大演帽子戲法。（路透社）

利華古遜今季勢不可擋，16場13勝3和未嘗一敗，以42分高踞榜首，以冬季冠軍姿態完成上半季。值得一提的是，「藥廠」今季火力超強，聯賽已攻入46球，僅次於拜仁的49球，但利華古遜在盃賽同樣入球停不了，歐霸與德國盃合共轟入35球，上半季25場賽事不敗，並錄得誇張的81個入球，場均攻入3.24球。

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邦尼菲斯今季貢獻16球及8助攻，是利華古遜前線的重要棋子。（Getty Images）

利華古遜中場格列沙加（Ghanit Xanka）戰畢上輪後，以自身在阿仙奴的經驗提醒隊友，無論在任何情況下也要有出色表現，加上一點運氣才可封王。利華古遜現時以4分領先次席的拜仁慕尼黑，翻查德甲近10季數據，當中只得2018/19及2019/20球季的冬季冠軍最終未能封王。

現任利華古遜體育總監的前德國國腳路菲斯（Simon Rolfes）表示，今場勝仗是今年的一個美好結局，希望在明年可以延續強勢。

利華古遜各大賽事25場不敗，並成為德甲的冬季冠軍。（路透社）

作客禾夫斯堡的拜仁慕尼黑，先由梅斯亞拿打開紀錄，哈利卡尼其後在禁區頂轟入世界波，即使對手隨即追成較接近紀錄，拜仁仍以2：1力克禾夫斯堡，全取3分，以4分之差落後利華古遜。哈利卡尼加盟拜仁後，入球停不了，15場聯賽攻入21球，平均約63分鐘即交出一個入球。