前中超打工皇帝烏拉圭寓所受傷起因成疑　傳與家人因金錢糾紛遇襲

曾效力巴黎聖日耳門﹑中超河北隊的阿根廷前國腳拿維斯（Ezequiel Lavezzi），日前烏拉圭傳媒爆出他在家中被家人刺傷，並隨即送往醫院，但亦有傳媒引述拿維斯家人的消息，表示只是發生了家居意外，究竟拿維斯的受傷原因是什麼，如今仍然眾說紛紜。



拿維斯曾效力巴黎聖日耳門。（資料圖片／Getty Images）

南美多間傳媒報道，前阿根廷國腳拿維斯在烏拉圭時間周三（20日）被送往馬爾多納多的醫院，烏拉圭傳媒《El Observador》引述警方消息，拿維斯在家中開派對時，疑被其中一名家人刺傷，在清晨5時報警，表示拿維斯與家人因金錢糾紛而受襲。不同報道指拿維斯腹部受傷及鎖骨骨折。

不過，對於拿維斯是否與家人有糾紛，甚至被家人刺傷的說法仍然是眾說紛紜，一直未獲確認。警方報告指他們在清晨5時接報，警員到場時已看到拿維斯受傷，但不知道傷勢，並確認拿維斯當時正在派對中。

根據阿根廷電視台《TyC Sports》的報道，拿維斯家人澄清，他並非受到家人襲擊受傷，而是在凌晨時份用梯子換燈泡，卻不慎在高處墮下受傷。

拿維斯在家中受傷，但原因成疑。（資料圖片／Getty Images）

拿維斯曾代表阿根廷國家隊上陣51次，2014世界盃決賽亦有份正選上陣。拿維斯在拿玻里打出名堂，其後轉投巴黎聖日耳門，生涯後段轉戰中超，以高薪加盟河北，傳聞周薪高達57.9萬歐元，被指是「打工皇帝」，卻未能領軍贏得任何錦標，拿維斯完成2019年球季後宣布退役。

拿維斯曾經與美斯在阿根廷國家隊做隊友。（資料圖片／Getty Images）

拿維斯在中國球壇打滾時，令人最有印象的，未必是他場上的表現，而是一張爭議相片。網上曾流傳一張拿維斯穿上河北隊的球衣﹑雙手拉着雙眼眼角的相片，疑涉種族歧視，網民直斥拿維斯：「賺中國人的錢去歧視中國人」。拿維斯其後回應風波，直言沒有任何冒犯之意，並向中國公眾及廣大球迷致歉。

拿維斯「拉眼角」被指種族歧視 內媒：拿中國人的錢歧視中國人