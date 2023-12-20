歐洲球壇異象︱阿積士曾墮荷甲榜尾　奧華馬斯情慾短訊牽蝴蝶效應

在香港，會特別留意荷甲的球迷或許不太多，但只要對足球略知一二，也會知道阿積士（Ajax）是「風車之國」的班霸。他們過去曾36次奪得荷甲冠軍，為該聯賽之最，比第2位的PSV燕豪芬多12次。

直到今年10月底阿積士作客2：5大敗予PSV燕豪芬後，不少球迷才赫然發現這支荷甲霸主竟然在荷甲18支球隊中包尾。到底這支荷甲豪門發生了什麼事？



阿積士多年來一直給人印象為荷甲班霸，但早前竟一度跌至榜尾。（Getty images）

荷甲一向由阿積士、PSV燕豪芬及飛燕諾三強鼎立，3間球會輪流奪冠，阿積士依然是「老大哥」。自2018/19球季至今，除上季外皆在荷甲封王，其中2019/20球季因疫情在中後段取消，當時阿積士亦正排榜首。

阿積士上季表現有所下滑，仍能獲聯賽第3名，為何今季竟會一度深陷降班區？外界先將矛頭指向主帥史丹（Maurice Steijn），球隊戰績不濟他固然難辭其咎，但真的所有問題都出在他身上嗎？

這一切，要先從一連串「不當」短訊說起。

教練史丹固然要為阿積士的不濟戰績負上最大責任，但他們今季表現如此，真的純粹只是教練原因嗎？（阿積士官網）

阿積士10月底一度在荷甲聯賽榜排包尾。（網上截圖）

荷蘭名宿奧華馬斯（Marc Overmars）自2012年7月成為阿積士的足球總監，這個職位的其中一個主要職責是處理球員轉會買賣，奧華馬斯球員時期曾效力阿積士、阿仙奴及巴塞隆拿三大球會，在各大聯賽均有人脈。

他任職這10年的引援表現為人稱道，為阿積士建立一支年輕、有活力又擁有競爭力的陣容。近年最具代表性一季莫過於2018/19，這支荷蘭球隊在坦赫格（Erik ten Hag）領軍下，在歐聯踢出極具說服力的表現接連在16強和8強擊敗皇馬和祖雲達斯，自1997年後首次殺入歐聯四強，次回合54分鐘他們仍領先3：0，不幸之後被作客的熱刺連入3球，僅以作客入球條例被淘汰，與決賽只是一步之遙。

當時阿積士陣中擁有法蘭基迪莊（Frenkie De Jong）、薛耶治（Hakim Ziyech）、馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）等年輕骨幹，即使當季完結後即被「拆骨」，接下來幾季仍能保持成績，不難看出奧華馬斯在保證球隊陣容實力的工作上做得不錯。

阿積士在2018/19球季踢出精彩表現。（Getty images）

奧華馬斯「衰鹹濕」辭職 球會出色引援不再

然而這位荷蘭名宿卻犯了「天下間男人都會犯的錯」，2022年初他被指向女同事發送一連串「不當」短訊，更曾向至少一名女員工發送自己生殖器的照片。奧華馬斯最終在同年2月道歉並引咎辭職，當時不少球迷在主場以橫額支持這名為球會貢獻良多的名宿。

更有趣的是，他離隊1個月後成為安特衛普的足球總監，連累新東家1個星期內失去4個贊助商。之後他以一連串的轉會行動，幫助這間比利時球會在2022/23球季拿到睽違66年的比甲冠軍。

奧華馬斯自2012年起擔任阿積士足球總監，其表現一直受外界稱讚。（Getty Images）

坦赫格離任 球隊戰績明顯下滑

奧華馬斯辭職，對阿積士未有帶來即時影響，當季他們仍奪得荷甲冠軍。不料影響在之後一季顯現，2022/23球季阿積士最終僅排名第3，由於荷甲只有聯賽頭兩名才能獲得歐聯外圍賽資格，因此這亦是他們自2008/09球季後首次無緣歐聯。

若把因疫情被取消的2019/20縮水球季計算在內，阿積士在荷甲是連續4屆冠軍——2022/23球季前後的最大差別，除了奧華馬斯離任，還有球隊易帥。

坦赫格執教阿積士5季，扣除被取消1季，共為球隊帶來3個荷甲冠軍。（Getty Images）

坦赫格現今在曼聯備受外界質疑，回到2017年12月，他接手阿積士後除首季獲得亞軍外，之後球季全數奪冠。坦帥治下的阿積士勝率高達73.5%，他除崇尚進攻及傳控外，防守亦是其拿手好戲，他執教阿積士的最後一季，球隊在荷甲全季34輪僅失19球。

坦赫格離任後，球隊最明顯分別是失球變多：2022/23球季，阿積士全季在荷甲共失38球，比坦帥執教的任何一季都要差，亦足足是前一季的兩倍。

「地面屠夫」利辛度馬天尼斯離隊，對阿積士防線帶來打擊。（Getty Images）

大量主力被撬 新兵不似預期

單純從入球及失球數字來看，2022/23球季的阿積士比前5季都差，該季9次打和，亦比坦赫格執教的每一季都多（此前5季最多打和5次），頻繁失分是他們在完季時落後冠軍飛燕諾13分的主因。

有此現象，除教練以外，球員流失也是原因之一。坦赫格到曼聯上任後，夏季轉會窗即從舊東家阿積士接連簽下中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）及翼鋒安東尼（Anthony），前者是阿積士過去幾季後防主力，離隊難免重創防線，安東尼也是阿積士前線入球和助攻泉源之一，失去他定有一定影響。

首席射手賀拿離隊，阿積士未能及時找到替代品。（Getty Images）

轉會市場魔法盡失

不過令阿積士「最傷」的一定是失去首席射手賀拿（Sebastien Haller），他效力兩季，50場荷甲攻入32球，是球隊前線靈魂人物，當然他轉投多蒙特後患上癌症，已是後話；門將奧拿拿（André Onana）亦在該季加盟國際米蘭；至今季再有主力中堅添巴（Jurrien Timber）和進攻中場古達斯（Mohammed Kudus）離隊。

失去大量主力固然令阿積士頭痛，要記住的是，這間荷甲球會一直將自己定位為「Selling Club」，擅長培育新秀，並高價出售圖利，同時在轉會市場低買高賣，雙線並行持續發展，因此他們從來也不怕主力班底被撬走。

問題是，當奧馬華斯離任後，阿積士在轉會市場彷彿突然靈光盡失，主力離隊後，阿積士上季先後增兵10人，今個夏天又羅致12名新兵，球隊戰績卻不進反退，教練史丹在今年10月「落鑊」時，11輪荷甲僅獲2勝，而且更輸了5場，上季球隊踢畢整季才5度落敗。

球會轉會策略不理想，球員流失後陣容未能及時補強，新教練領軍表現不似預期，球隊戰績不濟，球隊管理環環相扣，而這一切正好是從奧華馬斯辭職後引發的一連串蝴蝶效應，雲達沙今年5月辭去阿積士CEO之位時，向外界表示「我已筋疲力盡」，到7月時他更因腦出血被送到醫院深切治療部留醫。

奧華馬斯離任後，雲達沙為阿積士耗盡心力，最終也在2023年5月離任。（Getty Images）

易帥後曙光暫現 球會內部仍存變數

新球季表現不似預期，曾一度墮進榜尾，阿積士在危機中再次找來舊將雲特舒捷普（John van't Schip）救亡。易帥後終現曙光，雲特舒捷普領軍下，球隊在荷甲6勝1和，一下子已回升至積分榜第5位。

即使如此，阿積士目前與15輪全勝獲45分的榜首球隊燕豪芬仍有21分距離，與第2位的飛燕諾也有11分差距，重獲歐聯席位不太樂觀。

阿積士在雲特舒捷普帶領下有復甦跡象。（Getty Images）

球隊成績回勇，可是阿積士高層變動仍未完全安頓好，雲達斯辭去CEO之位後，中場舊將Jan van Halst臨危受命暫代職位，到2024年3月中才由真正的繼任人選、前阿爾克馬爾發展總監Alex Kroes接任。

主帥雲特舒捷普同樣是臨時教頭，在此情況下球員心態多少會受影響，可參考例子就是曼聯辭退蘇斯克查後，由蘭歷克暫代的大半球季，那段時間紅魔鬼球員大多只是渾渾噩噩。

阿積士在荷蘭根基深厚，想不到也會在連串事件觸發之下，曾陷榜尾形成意想不到的歐洲球壇異象。種種不利因素之下，他們能否逐一拆解問題，及時反彈，對球會未來長遠發展或有深遠影響。明年春天來臨時，屬於阿積士的繁花會盛開，還是會繼續深陷混亂的漩渦之中？