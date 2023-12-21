麥巴比兄弟PSG首度同場　16歲弟法甲處子登場惹無限遐想︱法甲

麥巴比（Kylian Mbappé，又譯：姆巴佩）是全球身價最高的足球巨星之一，他有個年輕８年的弟弟艾雲（Ethan Mbappé），同樣效力巴黎聖日耳門（PSG），尚未滿17歲的艾雲，今個球季獲提升上一隊，PSG周中法甲主場對梅斯一仗首度登場，即使只是補時階段後備入替，也令人期待麥巴比兄弟同場的威力。



麥巴比生日出賽梅開二度。（路透社）

PSG主場對梅斯，主角當然是25歲生日的前鋒麥巴比，他個人梅開二度，帶領球隊3：1奏凱，對麥巴比一家來說，更加開心的是16歲的艾雲為大巴黎處子上陣，麥巴比兄弟首度同場。

雖然只是補時階段輕抒腳頭，但艾雲開心表示，「為王子公園球場處子戰感到自豪」，並多謝球迷熱情為他打氣。

艾雲麥巴比為巴黎聖日子門處子登場，成為焦點。（路透社）

哥哥基利安是前鋒，艾雲的位置不同，是個中場球員。他在91分鐘後備入替李剛仁，完場前仍獲9次觸球機會，9次傳球全部順利完成。賽後他走到哥哥身邊，基利安開心地跟他先握手後擁抱，賽後亦一同接受傳媒訪問。

麥巴比兄弟剛好都在12月出生，基利安在今仗25歲牛一，艾雲29日17歲生日，哥哥跟大巴黎的合約季尾屆滿，去向未定，但麥巴比曾聲言不會留隊，因此麥巴比兄弟同場上陣可能只得今季限定。艾雲同樣被指具備足球天份，是個技術出眾的左腳球員，麥巴比的姓氏令外界對他充滿期待。