美斯C朗落實再度交手！國際邁亞密遠征沙特對利雅得雙雄後再訪港

美斯、C朗再對決！

美斯效力的美職球會國際邁亞密宣布，將於2024年1月前往沙特阿拉伯踢友賽，對手為現時沙特聯前兩名的利雅得雙雄–希拉爾及艾納斯，意味美斯將會與C朗拿度再度交手。



根據國際邁亞密在官網發布的消息，他們會在1月前往沙特阿位伯，分別在香港時間1月29日及2月1日深夜2時出戰利雅特賽季盃（Riyadh Season Cup），先後面對希拉爾以及C朗效力的艾納斯。

今年1月，巴黎聖日耳門正是參加這項賽事與沙特明星隊對決，讓球迷能夠看到美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）及C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在球場上交手。這次國際邁亞密遠赴沙特阿拉伯，亦剛好是一年之後。

今年一月，PSG曾作客與沙特明星隊友賽，讓球迷能夠再次看到「絕代雙驕」同場競技。（Getty Images）

今年初PSG以5：4險勝沙特明星隊，該場萬眾矚目的「球王大戰」以美斯勝出作結。然而一年過去，人面全非，如今沙特球會已從五大聯賽「搶」了不少人才，希拉爾與艾納斯陣中亦有不少大家耳熟能詳的球星；至於美斯已經轉會，由法甲豪門PSG轉投國際邁亞密，雖然國際邁亞密在美職聯無法進入季後賽，但陣中仍有數名曾效力過巴塞隆拿的冠軍級球員，不乏星味。

比賽賽程（香港時間）

對希拉爾 1月29日深夜2時

對艾納斯 2月1日深夜2時



在訪港之前，美斯將會率隊與老對手C朗再度交鋒。（資料圖片／路透社）

國際邁亞密這次沙特之行，被安排在2月4日訪港友賽之前，今年初美斯、C朗及尼馬（Neymar，又譯：內馬爾）三大球星曾經同場競技，這次國際邁亞密雖然也會面對尼馬效力的希拉爾，但該名巴西球星目前重傷仍在休養當中，因此球迷也無緣看到美斯與這位昔日隊友在球場上鬥法。

今次國際邁亞密沙特之行，遺憾地尼馬因傷無法上陣。（Getty Images）

儘管沒有尼馬，希拉爾陣中仍有前英超球員阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）、魯賓尼維斯（Rúben Neves）等；艾納斯隊內除C朗外，也有沙迪奧文尼（Sadio Mané）、泰利斯卡（Talisca）、波索域（Marcelo Brozović）及拿樸迪（Aymeric Laporte）等球星。

除C朗外，沙迪奧文尼亦是艾納斯陣中極具名氣球星。（Getty Images）

美斯與C朗過往共對碰過35次，其中美斯贏16次，C朗勝出10次；其中前者共貢獻21球12助攻，後者則錄20球及1次助攻。