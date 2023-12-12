土超球證遭拳毆兼死亡恐嚇　打人主席被捕反指對方「挑釁在先」

土耳其超級聯賽出現震驚世人一幕，土超球會安卡華高古主席高卡（Faruk Koca）完場後衝入球場，一拳擊倒執法球證美拿（Halil Umut Meler）。事後土耳其足總宣布，整個土超無限期停賽。

美拿向警方表示，高卡曾威脅殺死他，土耳其警方在當地時間周二（12日）拘捕動手打球證的高卡。



土超球會安卡華高古主席高卡衝入球場，一拳擊倒執法球證美拿。（路透社）

土超球會主席拳毆球證

周一（11日）晚上演的土超聯賽安卡華高古（MKE Ankaragucu）主場對里澤體育（Çaykur Rizespor），主隊14分鐘領先，里澤體育97分鐘絕地追成1：1平手。賽後雙方爆發暴力衝突，安卡華高古球會主席高卡完場後怒氣沖沖地衝入場內，一言不發走向執法球證美拿身邊，突然一拳轟向球證的臉部，美拿隨即倒地，更有人「抽水」用腳踢向他。

兩軍職球員上前阻止衝突，之後美拿逕自站起來，再在警方包圍及保護下步出球場，當時美拿的左眼下方已腫起。

球證被打兼遭死亡恐嚇 高卡反指球證挑釁在先

土耳其國營媒體安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報道引述，球證美拿憶述事發經過，「高卡一拳打向我左眼下方，我倒在地上。當我躺在地上時，其他人多次踢向我面部及身體其他部位。」他更指高卡向他發出死亡恐嚇：「高卡跟我和我的同事說：『我會摧毀你』（I will finish you），然後再跟我講：『我會殺死你』（I will kill you）。」

美拿送院治理後沒大礙，土耳其法院下令拘捕高卡及另外兩疑犯，當地媒體引述高卡在庭上指出：「事件起因是球證誤判和他的挑釁行為。我最初目的只是口頭回應球證，並向他臉上吐口水。」

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美拿的左眼下方明顯腫起。（X截圖）

土超無限期停賽

高卡出手打球證後，土耳其足總宣布，整個土超無限期停賽。土耳其足總主席 Mehmet Buyukeksi直言安卡華高古將會被嚴懲，同時表示：「足球比賽不是戰爭，不應該出現流血事件，勝負是兵家常事，不會所有人都是冠軍，大家要理解這一點。」安卡華高古會方就事件向土耳其體壇道歉，而里澤體育亦發聲明譴責高卡的暴力行為。

國際足協主席恩芬天奴指，今次賽後事件「在我們的運動或社會均不應發生，完全不能接受。沒有球證，便沒有足球。」

37歲的美拿由2017年起成為國際足協球證組一員，在土耳其，球證經常成為球會領隊和主席的抨擊對象，但鮮有成為暴力攻擊的目標。

安卡華高古主席高卡打球證被捕。（路透社）

高卡曾兩度當選國會議員 總統埃爾多安黨友

土耳其司法部長Yilmaz Tunc表示，高卡及另外兩人以「傷害公職人員」罪名被捕，他在社交平台X交代，會持續進行詳盡調查。早前土耳其總統埃爾多安譴責球場暴力行為，「我譴責安卡華高古主場對里澤體育一仗攻擊球證的行為，祝願他（球證）早日康復。體育是代表和平和友誼，任何暴力行為都不應發生，土耳其體壇亦不容許暴力的存在。」

諷刺的是，今次被捕的安卡華高古主席高卡曾兩度獲選為土耳其國會議員，也是總統埃爾多安旗下執政黨、AK黨成員。土超目前已進行15輪賽事，在20支球隊之中，安卡華高古以18分暫列11位；今仗客隊里澤體育則以22分排第8，目前未知土超聯賽何時重啟。