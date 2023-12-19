足球熱話｜40歲比比火爆行為再現　一拳打中對手領紅陀衰家

「武僧」比比（Pepe）又再出招！

葡萄牙兩大傳統勁旅士砵亭與波圖，周一（18日）深夜在聯賽碰頭，兩隊同時力爭榜首之位。40歲的比比雖然近期屢有出色表現，不過今場踢得力不從心，更在下半場初段不知有心或無意，一拳打在對手臉上，因而被紅牌直接被逐，間接連累球隊落敗。



年屆40歲的比比在場上偶有過火行為，被網民稱為「武僧」，但他今季愈踢愈有，在波圖仍然是必然正選，今仗作客士砵亭繼續戴上隊長臂章領軍。

已屆40的比比，今季歐聯分組賽仍有兩球進帳。（Getty Images）

比比今仗要防守面對比自己年輕15歲的前鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres），似乎有點力不從心，上半場11分鐘禁區內防不住基奧基尼斯，被對手擺脫後射入近柱，士砵亭早段領先1：0。4分鐘後，比比再被這名25歲的瑞典前鋒單對單扭過，情急之下拉跌對手而被罰黃牌。

換邊後5分鐘，士砵亭犯手球後，比比欲按住皮球快開，士砵亭的馬菲奧斯萊斯（Matheus Reis）從後嘗試阻止，這名波圖老將隨即往後方一揮，拳頭直接擊中萊斯臉部。硬接一招的萊斯痛苦倒地，一眾士砵亭球員立即與球證理論，比比則是攤手一臉無辜。雖然比比看似無心出拳，但他這一拳力度不小，馬菲奧斯萊斯被打至嘴唇流血，下巴處一大片血跡，球證在觀看VAR後，直接向比比出示紅牌。

馬菲奧斯萊斯被打至嘴唇流血，下巴處一大片血跡。（X影片截圖）

十人應戰的波圖此後無力反撲，在60分鐘被士砵亭再入一球，最終以0：2落敗，於積分榜上被賓菲加超越排在第3位。

近年已「收心養性」的比比，今場再因粗野動作被紅牌逐出。（路透社）

近年比比確實收心養性不少，從2018/19至2022/23球季只領過1張紅牌。不過他去年11月同樣是面對士砵亭時「食紅」，8月對賓菲加的葡超盃決賽又因不必要的粗野動作領紅被逐。