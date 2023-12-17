澳職聯｜珀斯光輝守衛神解圍　背對皮球高難度近距離救駕

龍門如此大，要護空門絕不是一件簡單的事，珀斯光輝守衛古度姆比斯示範一次高難度的解圍，結果助球隊作客與紐卡素噴射機打成2：2平手，連評述員都驚嘆：「不可思議」。



周六（16日）上演的澳職聯，紐卡素噴射機在主場鬥珀斯光輝，上半場26分鐘，主隊由史譚迪路普路斯（Apostolos Stamatelopoulos）12碼開紀錄，客軍換邊後初段8分鐘內連入兩球反超前，紐卡素噴射機憑布夏基亞（Trent Buhagiar）補時7分鐘的入球，追成2：2，力保1分。

史譚迪路普路斯以12碼為球隊先開紀錄。（資料圖片／Getty Images）

紐卡素噴射機的史譚迪路普路斯今仗有機會梅開二度，原本入楔的隊友讓路，史譚迪路普路斯起腳，皮球越過珀斯光輝門將，並向龍門進發。珀斯的古度姆比斯（Johnny Koutroumbis）及時回防救駕，但這名珀斯守衛背向皮球，有什麼方法解圍？如此近白界線的距離下解圍，本身難度已經不低，不知古度姆比斯是有心或無意，他更在「No Look」的情況踢走皮球，巧妙地在白界線踢走皮球出底線，成功為球隊力保不失。

目擊這一球「神解圍」的評述員，直言古度姆比斯的解圍是「不可思議」，他更笑言「從來未看過這種的解圍。

紐卡素噴射機以9分排第8；珀斯光輝則繼續排榜尾，只得5分。