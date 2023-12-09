足總盃︱港超榜尾深水埗爆冷挫南區晉級　新帥：要讓大家認識我們

足總盃果然是爆冷溫床！

現在港超聯賽8戰全敗排榜尾的深水埗，周六（9日）在足總盃半準決賽遇上聯賽第五位的冠忠南區。深水埗落後下在補時階段追平，最終在互射十二碼淘汰對手，打入四強。



深水埗雖有新帥陳浩然上任，但6連敗走勢仍未止；南區上場於聯賽逼和傑志，士氣正盛，今仗派U22球員陳傲軒擔正，配合艾華及今季已錄得10個入球的史提芬彭利拿。

上半場南區佔主導，16分鐘鞠盈智直線妙傳陳凱柏左路壓落底線傳中，接應的史提芬彭利拿撞射角度太正被沒收。

戰至33分鐘，深水埗龍門球「開短」，泰籍外援浦敏控甩腳，鞠盈智偷波後於禁區受夾擊跌低，主球證何煒昇判罰十二碼。不過在VAR陸建燊提醒下，主球證親自到場邊「睇片」覆核，最終推翻判決，更黃牌警告被指「插水」的鞠盈智。

鞠盈智跌地後獲球證判罰十二碼，但最終被VAR推翻。（袁志浩攝）

深水埗臨完場追平 互射十二碼艾華宴客

南區臨完半場前仍能打破僵局，古安奴接應角球力壓出迎的李溢晉頂中楣，他落地後立即再用頭補中，助球隊上半場領先1：0。

深水埗56分鐘有鄧嘉右路離門廿多碼勁射遠柱破網，但旁證舉旗示旗他越位在先，入球無效。南區尾段以杜馬思入替改踢三中堅鞏固防守，補時階段仍要失守，顏卓彬左路斬中，由後上的宋柱浩頂成1：1平手。

宋柱浩頂成1：1平手。（袁志浩攝）

南區完場前被追平，球員相當失望。（袁志浩攝）

兩隊加時再無紀錄，要互射十二碼分勝負，南區首三輪全數射入，而深水埗第三輪縱有顏卓彬主射被擋，但由於伍瑋謙犯規而重射得手。第四輪的佐佐木周與鄧嘉都輕鬆破網，南區第五輪有艾華「宴客」，而尼高拉斯順利射破伍瑋謙十指關，深水埗總比數贏6：5，晉級四強後會鬥理文。

為深水埗奠勝的尼高拉斯賽後脫去球衣慶祝，與隊友擁作一團，交出關鍵撲救的李溢晉亦被抱起，職球員高呼（獎金）「加碼」，也得到兩天假期作回報。

深水埗互射十二碼淘汰南區。（袁志浩攝）

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陳浩然：讓外界認識深水埗

10月底才上任深水埗主教練的陳浩然，曾豪言要令球隊「不止贏弱隊」，今終兌現「承諾」。他透露自己賽前是如何鼓勵球員，「聯賽排第6、7、8，無人會記得，係盃賽入決賽或贏冠軍，先有人會知深水埗這隊波，今日就讓別人知道我們的努力。」

陳浩然把勝利歸功於球員，大讚麾下肯付出與改變，「他們在訓練及比賽上態度（認為），亦遵循教練指示。」他坦言勝仗十分重要，期望是個好開始，球隊今後能在聯賽爭取更多分數。

陳浩然將勝利歸功球員。（袁志浩攝）

至於助攻追平一球的顏卓彬就表示，陳浩然執掌後在戰術用人上跟差不多，但更擅於臨場調動，「鄧sir（前主帥鄧冠研）很有耐性，是好教練，但不少球員缺職業足球經驗，更需要有經驗的人帶領，陳sir能團結一班球員去踢。」

這位傑志借將透露自己是主動要求射十二碼，因希望踏出第一步，想不到卻出現驚險場面，「當時在想，重射一定要入波，不能辜負這120分鐘的努力。」深水埗打入足總盃四強，相信不論是球迷或球員，事前也想像不到，「我們在足總盃及銀牌也突破了第一關，證明嘗試去搏，中下游球隊都有機會爭，不是只有聯賽可踢。」