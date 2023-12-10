港超聯︱理文險勝坐穩榜首　顏樂楓不顧傷勢披甲：能一起贏很開心

被形容為今季港超聯「黑馬」的大埔，即使落後理文三球仍然力追，最終僅負2：3，表現絕不失禮。

這場比賽對爭奪球會史上首個港超冠軍的理文也相當重要，隊長顏樂楓也寧願不顧傷勢上陣，因此勝利對他而言來得特別可貴。



榜首理文今場改派保連奴踢左翼，取代基華尼頓，與安尼亞、保利臣、艾華頓擦出火花，早段5分鐘內連入三球。

艾華頓8分鐘右路開出角球，保利臣前柱頂後二傳，倒戈的杜度跳頂破門；兩分鐘後，立花稜也左路傳中，艾華頓後上窄角度射遠柱入網成2：0，加上保連奴12分鐘近門撞射得手，理文大幅拋離至3：0。

杜度（右）為理文先開紀錄。（袁志浩攝）

大埔今場有射手卡朗復出，這位鼻上仍貼上紗布的中鋒20分鐘乘角球門前混戰，快守衛一步勁射至1：3。理文幾乎再失守，顏樂楓29分鐘在防守界外球時壓向卡朗令後者倒地，球證經VAR覆檢後改判十二碼，然而馬高斯山度士操刀「宴客」，錯失追近機會。

顏樂楓被指於禁區內侵犯卡朗輸十二碼。（袁志浩攝）

馬高斯山度士操刀十二碼被陳嘉豪救出。（袁志浩攝）

大埔其後換走右閘李家豪，換邊後靠蔡立靖左路發難創造連番威脅，但皮球不是掠門而過，就是被理文門將陳嘉豪救出。

大埔80分鐘憑陳肇鈞頭槌「執雞」追到2：3，尾段一輪強攻，惟理文換入馮慶燁加強防守，終保住勝果贏3：2，賽後以3分力壓同踢了8場的傑志坐穩榜首，肯定以「一哥」身份度過2023年。

理文險勝大埔。（袁志浩攝）

+ 6

顏樂楓以傷患作賭注 不顧一切只為理文

理文隊長顏樂楓賽後走回場邊時，不自禁鬆一口氣，他坦言壓力不太大，但深知今仗非常重要，「這是球隊上半季聯賽最後一個難關，即使領先3：0，也知道不會很輕鬆，因對手也很強。」其實這位鐵血隊長左腳由大腿傷到腳腕，近日來徘徊在能否上陣之間，最終能夠出場並收穫勝果，自有一番感觸。

顏樂楓賽後鬆一口氣，受訪時一度哽咽。（袁志浩攝）

他哽咽地道：「害怕踢不到，我最後不顧一切都要踢，因為知道自己有作用、令球隊有推動力。但又擔心自己會否突然跑不到、連累球隊，最後能『博』到跟隊友一起贏，很不容易。」顏樂楓有份入圍港足亞洲盃集訓初選名單，他的堅持其實是以入選的機會作賭注，「最重要是眼前的一仗，下星期休息的事再算。」

李志堅賽後跟倒戈的前舊部馮慶燁有講有笑。（袁志浩攝）

至於雖敗猶榮的大埔，主教練李志堅形容球隊首15分鐘表現屬「災難式」，「右後衛那邊很混亂，兩、三球失球也是因此那邊不集中，要向球員問一問是什麼事。」

然而他慶幸麾下能及時調整，也沒怪責射失十二碼的馬高斯山度士，「落後理文下能踢成這樣子，是開心的，大家沒放棄，盡了全力，很驕傲。」他又認為球隊陣容深度不夠，「鍾偉強已是最後一粒子彈。」