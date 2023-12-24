足球熱話｜英超明星狗狗爆紅　見證愛隊升班之路　伴主人走過陰霾

今年10月英超升班馬盧頓在主場0：1不敵熱刺，但撇除輸波，盧頓看台上的一隻可愛小狗卻抓住了觀眾眼球，引起《The Athletic》記者 Caoimhe O'Neill的好奇。賽後與狗主Matt一次訪談，揭開了小狗Jeffrey和Matt的暖心故事。



在盧頓對熱刺的賽事，比賽畫面捕捉到在看台的球迷當中有一位不太尋常的「觀眾」——就是小狗Jeffery。雖然球場打氣聲大，但他相當氣定神閒，英國電視台TNT將Jeffrey獲周遭球迷摸頭、一臉享受的片段分享到社交媒體X（前稱Twitter）之上，大受歡迎。

《The Athletic》記者 Caoimhe O'Neill隨即邀請了Jeffrey和主人Matt一起受訪，揭開了這段暖心的故事。Jeffrey是一隻導盲犬，他陪伴Matt出入球場已有6年，意味已見證盧頓由英乙一路升上英超的神奇之旅，訪問寫道：「Matt天生失明，雖然曾經在治療後雙眼恢復部份視力，惟右眼最終完全失明，左眼也只有部份視力，意味他完全信任他的最好朋友Jeffrey，Jeffrey會很專業地引領他出任球場、過馬路和上落巴士。」

不過以前跟Matt一起去球場看盧頓賽事的並非Jeffrey，而是Matt的父親Chris，不過Chris在2016年因癌症入院4個月之久，陪伴Matt睇波的重任便落在Jeffrey身上。

Jeffrey和Matt的故事獲《The Athletic》報道。（《The Athletic》截圖）

Matt向《The Athletic》透露，跟爸爸一起去球場睇波是他一直的情緒出口，全因他在學時飽受欺凌，「我只能默默忍受，老師根本不會理會，其他學生會打我、用足球掟向我的臉，弄壞我的眼鏡，也會用各種東西黏在我的身上，真的很殘忍。」Matt也指現在已事過境遷，「我有份在銀行的工作、回家也有親人等我。」Jeffrey令Matt在父親不在身邊之時，仍然能入場睇波，到Chris恢復健康能重新入場時，Matt已習慣了帶Jeffrey去球場，現在兩父子會跟Jeffrey一起去睇波。

而一如影片所見，Jeffrey在嘈雜的球場中也顯得非常淡定，Matt道「他會對球證的哨子聲有反應，當有哨子聲時他就會看向我，但一般來說，他只是在睡覺、或是跟其他人互動把狗毛黏到他們身上。如果我跳起來慶祝入球，他也會一起跳，當然，如果他無法適應球場環境，我一開始就不會帶他來了，但他通常只會趴下睡覺，由英乙開始，他大部份時間都在睡覺呢。」Matt指，Jeffrey在家中通常會玩自己的小熊玩偶、或是向主人索取零食。

不過Matt也曾遇上要忍痛不帶Jeffrey去球場的情況，Chris解釋：「上季尾的英冠升班附加賽決賽，因為總會有很多喝醉酒的笨蛋，讓Jeffrey留在家裏比較安全。」Jeffrey在盧頓球迷之間很有名氣，但今季會是他最後一季出席全季賽事，因為9歲的他明年就要退役了，之後就會由Chris照顧，而Matt則要另行申請導盲犬，相信8月初開季的賽事，會成為Jeffrey的「告別戰」。