英超︱曼聯又輸一場聖誕不快樂　領隊坦赫格成下位被炒領隊大熱

聖誕前夕，曼聯作客面對前領隊莫耶斯領軍的韋斯咸又輸一場，吃下今季所有賽事第13場敗仗。紅魔鬼球迷聖誕不快樂，領隊坦赫格成不止要為如何扭轉形勢頭痛，更成為下一位被炒英超領隊頂頭大熱。

無論是客觀理性分析、名宿加利尼維利的建議或是曼聯本身前車可鑒，季中炒領隊均難有好下場，然而戰績持續不振下，坦赫格又是否有足夠時間扭轉乾坤？



曼聯作客不敵韋斯咸，英超又敗一仗。（Getty Images）

曼聯持續今季時好時壞的走勢，上周「爭氣」作客0：0守和利物浦，避過上季0：7恥辱大敗一劫，今周作客韋斯咸，卻又以0：2敗陣，吃下今季在英超的第8場敗仗，也是在所有賽事的第13場。更令人憂慮的是，他們近4仗3負1和，而且全數未能取得入球。

無可否認，曼聯陣中傷兵的確多，但一眾對手亦要面對相同情況，因此曼聯不敵韋斯咸後，英國各大博彩公司全數將坦赫格列為下任被炒英超領隊大熱，Sky Bet、威廉希爾開出2.5倍，Paddy Power、Betfair賠率為1.85倍，力博、Coral更只得1.73倍，可謂熱到熨手。

坦赫格（右）領曼聯作客不敵韋斯咸，賽後曾帶領紅魔鬼的鎚仔幫主帥莫耶斯送上問候。（Getty Images）

今季英超已經有兩位領隊過不到2023年便被炒，先是錫菲聯的希堅博頓（Paul Heckingbottom），到近日連帶領諾定咸森林升上英超的古柏（Steve Cooper）亦遭辭退。到底誰會成為第三人?

緊隨坦赫格之後的，為水晶宮領隊鶴臣，賠率介乎3至5倍之間，然後是車路士主帥普捷天奴、般尼教頭高柏尼、紐卡素領隊艾迪賀維，但賠率已是8至10倍或以上。

坦赫格能否帶領曼聯走出低谷?（Getty Images）

坦赫格力保帥位關鍵戰役：

27/12︱英超（主場）阿士東維拉

31/12︱英超（作客）諾定咸森林

9/1︱足總盃（作客）韋根

15/1︱英超（主場）熱刺



季中炒領隊，曼聯之前在辭退蘇斯克查已經試過一次，找來蘭歷克當看守領隊，結果一塌糊塗。市面上沒有多少位大牌名帥能即時接任，因此前曼聯隊長加利尼維利為首一眾球評均認為曼聯不應此時此刻辭退坦填格。問題是，18場聯賽過後，曼聯只得9勝1和8負，跌至第八位；歐聯包尾出局，今季歐戰提早畢業；聯賽盃第4圈止步，今季唯一可能錦標，只剩下英格蘭足總盃。未來數仗成敗，或對他帥位舉足輕重。

不巧聖誕新年快車期，曼聯迎來連場硬仗，拆禮物日主場對手，是今季愈戰愈勇、今月曾在三日內先後擊敗曼城和阿仙奴的阿士東維拉；大除夕作客的諾定咸森林，雖在下游，但剛剛辭退了主帥古柏，或添變數。1月9日足總盃對手僅為英甲球隊韋根，理應較易應付惟需作客，繼而在1月15日回奧脫福硬撼熱刺。理論上，曼聯在對森林和韋根兩仗如能順利取勝，對維拉和熱刺力保不敗或至少避過大敗，曼聯不會冒險易帥，不過以曼聯目前低迷狀態而言，一切也有可能發生。