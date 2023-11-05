英超｜紐卡素入球VAR過三關終判有效　阿仙奴吞敗阿迪達連轟可恥

阿仙奴在香港時間周日（5日）凌晨作客紐卡素，最終以0：1告負，今季英超不敗走勢告終。

紐卡素的入球需在VAR 「過三關」才獲判有效，但阿仙奴主帥阿迪達對此大惑不解，直指入球應判無效：「這入球竟獲判有效，絕對可恥！」



紐卡素對阿仙奴的賽事一直膠着，直至64分鐘，紐卡素一次攻勢，祖連頓（Joelinton）個人中路突破，在阿仙奴後衛追截下將皮球交予右路入楔的梅菲（Jacob Murphy），梅菲地波傳中但未有任何球員觸到皮球，皮球溜向遠邊，在阿仙奴後衛都已收步時，祖爾韋洛克（Joseph Willock）未有放棄一直窮追皮球至左路角球旗，最終在底線截停皮球，當時已有多名阿仙奴球員舉手，示意皮球已出底線。

不過韋洛克沒有停下動作，他撈回皮球後，即又在禁區邊斬中，遠柱的祖連頓猛衝頭槌接應，同時將盯防他的加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）從後撞跌，皮球正正落在門線前，哥頓輕鬆射入網窩。

VAR立刻檢查入球，要檢查之處頗多，整個過程歷時4分鐘之久，先要檢查在梅菲出地波後、韋洛克撈回皮球時，球是否已出底線，VAR判定當時「波皮」還處於邊線上，先過一關；第二關，要檢查祖連頓在壓跌加比爾時是否犯規，VAR亦判定沒有犯規；最後還要再檢查祖連頓頭槌觸球一刻，入球的哥頓是否處於越位位置，最終也「過關」，歷時4分鐘的檢查後，入球終判有效。然而英國《衛報》指，VAR其實認為入球「可能越位」，惟「沒有及格的鏡頭角度去捕捉到祖連頓觸球一刻」。

哥頓的入球最終獲判有效。（Getty Images）

最終哥頓這個入球成為全場唯一入球，阿仙奴以0：1落敗，10輪英超不敗的走勢告終，賽後暫排在第3，但在極為激烈的前列競爭之下，若利物浦和阿士東維拉隨後都贏波，「兵工廠」或會跌落第5名。

失去極為重要的3分，阿迪達自然怒不可遏，他連環發炮，先在接受轉播商天空體育台訪問時怒道：「我們不應該輸的，我們會輸是因為一些顯而易見的（球證）決定，這太可恥了，這很不光彩，連續很多個月我們都要跟專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）交手，（球證犯錯）實在太多了……有些事我們無法控制，但這影響到我們的賽果、節奏和信心。」並4次以「丟臉（Embrassing）」形容事件。

阿迪達對VAR的判決怒不可遏。（Getty Images）

阿迪達緊接出席賽後記招，繼續怒轟：「我們要說說這入球為何還能有效，真的難以置信」，他再多次以「丟臉」形容，「因為各種原因，那不應是一個入球，我們付出那麼多努力，在這個水平競爭真的很困難，這真的是個恥辱。我在這個國家20多年了，這完全不是世界上最佳聯賽的水平，我很抱歉。」他坦言「不想由這些人掌管」，「很簡單，那不是個入球，今天我們失去了3分，你知道這意味着什麼嗎？」

紐卡素主帥艾迪荷維則反指阿仙奴翼鋒夏維斯侵犯朗史達夫，「他只得一面黃牌已算好運」，談到VAR對入球的判決，他則道：「我們也是什麼都不知道，看起來是一個有效的入球，但人人都有不同意見吧。」