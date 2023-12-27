亞洲盃︱港足決選最後一席留懸念　杜度等5名球員成潛在人選

香港足球代表隊今日出發備戰亞洲盃決賽周，決選名單最後一席成為焦點，而主教練安達臣也解釋了部份主力球員落選的原因。



香港足球代表隊取消了原定今早的操練，黃昏出發備戰亞洲盃決賽周。主教練安達臣昨決選25人，當中保羅、徐宏傑、梁諾恆、艾華及梁冠聰均從集訓名單中被剔除。

安達臣解釋，保羅因傷從未隨大隊訓練，而徐宏傑仍需兩至三周恢復最佳狀態，所以一同落選，「傑仔（徐宏傑）有落場練習，但他跟我說自己傳球或射門時仍會害怕（觸傷舊患），傷處仍會痛，所以不可能隨隊。」

港足主教練安達臣。（袁志浩攝）

他補充，教練團覺得艾華跟梁冠聰「仍未足夠（still not enough）」，「我觀察了（艾華）最近兩個月的表現，其位置上（右翼）有更佳的人選。而我也看到他（梁冠聰）有點下滑，我會選擇有拼勁的年輕球員。」

至於本是主力中堅的梁諾恆，他表示對方11月國際賽期時，已需服食止痛藥為港隊帶傷上陣；而梁諾恆隨浙江隊參與兩場亞冠盃分組賽後，他都跟對方保持聯絡、跟進其傷勢，強調一切傳聞都是「謊言」。

「在墨爾本後（12月12日浙江隊作客墨爾本城），他的腳水腫得很大，情況比之前惡劣。我認為他渴望參與亞洲盃，而我也一樣，因為他是重要成員，但經過在香港醫院的檢查後，他若要完全恢復，至少需3至4周，根本不可能參賽。而他也必須考慮自己的職業生涯，不可能經常帶傷上陣。」

港隊行李箱贊助商與安達臣合照。（袁志浩攝）

上季效力冠忠南區的杜度（前排右二），今季轉投理文，正申領特區護照。（資料圖片／袁志浩攝）

亞洲足協近日更新亞洲盃章程，參賽球隊註冊球員數目增至26人，惟現時僅決選25人，意味或仍有最後一個補選席位。安達臣承認，現正申領特區護照、來自巴西的理文守衛杜度，在有機會獲補選的球員名單上；但對40歲港足前隊長黃洋的入圍機會不置可否。

「名單上有3至5位球員，我不會說任何名字，或回答任何球員的可能性。有些位置的兵源緊拙，假如有人受傷，不在集訓名單上或部份受傷後康復的球員，都有機會再獲召。」

港隊出發前往阿聯酋備戰亞洲盃。（袁志浩攝）

安達臣透露註冊第26名球員的截止日期是首場分組賽（1月14日）展開前6小時，認為球隊仍有時間處理各種手續。他亦表示，自己以球員狀態及質素為選兵準則。

港足飛抵阿聯酋阿布札比後，下月1日先跟國足踢閉門國際友誼賽，至4日與塔吉克踢練習賽，然後於5日前往亞洲盃決賽周舉辦地點多哈，並在10日跟沙特阿拉伯踢最後一場練習賽，準備14日對阿聯酋的首仗分組賽。

港隊現時25人名單內，並有4位巴西裔入籍兵。（袁志浩攝）

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程：



2024年1月14日

阿聯酋 Vs 香港

時間：05：30 pm （UTC+3）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



2024年1月19日

香港 Vs 伊朗

時間：08：30 pm （UTC+3）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



2024年1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

時間：06：00 pm （UTC+3）

地點：賈努布體育場（Al Janoub Stadium）

