亞洲盃︱港足決選最後一席留懸念　杜度等5名球員成潛在人選

香港足球代表隊今日出發備戰亞洲盃決賽周,決選名單最後一席成為焦點,而主教練安達臣也解釋了部份主力球員落選的原因。



香港足球代表隊取消了原定今早的操練,黃昏出發備戰亞洲盃決賽周。主教練安達臣昨決選25人,當中保羅、徐宏傑、梁諾恆、艾華及梁冠聰均從集訓名單中被剔除。

安達臣解釋,保羅因傷從未隨大隊訓練,而徐宏傑仍需兩至三周恢復最佳狀態,所以一同落選,「傑仔(徐宏傑)有落場練習,但他跟我說自己傳球或射門時仍會害怕(觸傷舊患),傷處仍會痛,所以不可能隨隊。」

港足主教練安達臣。(袁志浩攝)

他補充,教練團覺得艾華跟梁冠聰「仍未足夠(still not enough)」,「我觀察了(艾華)最近兩個月的表現,其位置上(右翼)有更佳的人選。而我也看到他(梁冠聰)有點下滑,我會選擇有拼勁的年輕球員。」

至於本是主力中堅的梁諾恆,他表示對方11月國際賽期時,已需服食止痛藥為港隊帶傷上陣;而梁諾恆隨浙江隊參與兩場亞冠盃分組賽後,他都跟對方保持聯絡、跟進其傷勢,強調一切傳聞都是「謊言」。

「在墨爾本後(12月12日浙江隊作客墨爾本城),他的腳水腫得很大,情況比之前惡劣。我認為他渴望參與亞洲盃,而我也一樣,因為他是重要成員,但經過在香港醫院的檢查後,他若要完全恢復,至少需3至4周,根本不可能參賽。而他也必須考慮自己的職業生涯,不可能經常帶傷上陣。」

港隊行李箱贊助商與安達臣合照。(袁志浩攝)

上季效力冠忠南區的杜度(前排右二),今季轉投理文,正申領特區護照。(資料圖片/袁志浩攝)

亞洲足協近日更新亞洲盃章程,參賽球隊註冊球員數目增至26人,惟現時僅決選25人,意味或仍有最後一個補選席位。安達臣承認,現正申領特區護照、來自巴西的理文守衛杜度,在有機會獲補選的球員名單上;但對40歲港足前隊長黃洋的入圍機會不置可否。

「名單上有3至5位球員,我不會說任何名字,或回答任何球員的可能性。有些位置的兵源緊拙,假如有人受傷,不在集訓名單上或部份受傷後康復的球員,都有機會再獲召。」

港隊出發前往阿聯酋備戰亞洲盃。(袁志浩攝)

安達臣透露註冊第26名球員的截止日期是首場分組賽(1月14日)展開前6小時,認為球隊仍有時間處理各種手續。他亦表示,自己以球員狀態及質素為選兵準則。

港足飛抵阿聯酋阿布札比後,下月1日先跟國足踢閉門國際友誼賽,至4日與塔吉克踢練習賽,然後於5日前往亞洲盃決賽周舉辦地點多哈,並在10日跟沙特阿拉伯踢最後一場練習賽,準備14日對阿聯酋的首仗分組賽。

港隊現時25人名單內,並有4位巴西裔入籍兵。(袁志浩攝)

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程:



2024年1月14日

阿聯酋 Vs 香港

時間:05:30 pm (UTC+3)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



2024年1月19日

香港 Vs 伊朗

時間:08:30 pm (UTC+3)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



2024年1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

時間:06:00 pm (UTC+3)

地點:賈努布體育場(Al Janoub Stadium)