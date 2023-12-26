亞洲盃︱港足決選25人　名單留空一席或有補選　明啟程阿聯酋備戰

距離亞洲盃決賽周揭幕尚餘17日，香港足球代表隊今（26日）公布25人決選名單。



港足12月初先後徵召30名球員參與本地集訓，在經過兩周練習後，主教練安達臣今公布25人決選名單，剔除了有傷在身的守門員保羅、中堅梁諾恆、守衛徐宏傑、左閘梁冠聰跟右翼艾華。

值得一提，亞洲足協容許今屆參賽球隊註冊26名球員，惟港足今僅公布25人名單，或意味之後會有球員獲補選。

梁諾恆（左四）及梁冠聰（左五）兩兄弟同時落選。（資料圖片）

港足亞洲盃25人決選名單：



門將：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）、伍瑋謙（冠忠南區）



後衛：李毅凱（標準流浪）、勞烈斯（大連人）、孫銘謙（東方）、陳晉一、周緣德、艾里奧、羅梓駿（傑志）、茹子楠（梅州客家）



中場：林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、張憙延、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）



前鋒：米高（恩高斯達特）、安永佳（廣西平果哈嘹）、祖連奴、潘沛軒（傑志）、艾華頓（理文）、史提芬彭利拿（冠忠南區）



港足本月27日晚上便會起程至阿聯酋阿布札比備戰，至下月1日先跟國足踢閉門國際友誼賽，至4日與塔吉克踢練習賽，然後於5日前往亞洲盃決賽周舉辦地點多哈，並在10日跟沙特阿拉伯踢最後一場練習賽，準備14日對阿聯酋的首仗分組賽。

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程：



2024年1月14日

阿聯酋 Vs 香港

時間：05：30 pm （UTC+3）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



2024年1月19日

香港 Vs 伊朗

時間：08：30 pm （UTC+3）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



2024年1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

時間：06：00 pm （UTC+3）

地點：賈努布體育場（Al Janoub Stadium）

