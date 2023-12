亞洲盃︱港足決選25人　名單留空一席或有補選　明啟程阿聯酋備戰

距離亞洲盃決賽周揭幕尚餘17日,香港足球代表隊今(26日)公布25人決選名單。



港足12月初先後徵召30名球員參與本地集訓,在經過兩周練習後,主教練安達臣今公布25人決選名單,剔除了有傷在身的守門員保羅、中堅梁諾恆、守衛徐宏傑、左閘梁冠聰跟右翼艾華。

值得一提,亞洲足協容許今屆參賽球隊註冊26名球員,惟港足今僅公布25人名單,或意味之後會有球員獲補選。

梁諾恆(左四)及梁冠聰(左五)兩兄弟同時落選。(資料圖片)

港足亞洲盃25人決選名單:



門將:葉鴻輝(東方)、謝家榮(大埔)、伍瑋謙(冠忠南區)



後衛:李毅凱(標準流浪)、勞烈斯(大連人)、孫銘謙(東方)、陳晉一、周緣德、艾里奧、羅梓駿(傑志)、茹子楠(梅州客家)



中場:林衍廷(標準流浪)、余在言(東方)、陳俊樂(傑志)、鞠盈智(冠忠南區)、張憙延、黃威、胡晉銘(理文)、陳肇鈞(大埔)



前鋒:米高(恩高斯達特)、安永佳(廣西平果哈嘹)、祖連奴、潘沛軒(傑志)、艾華頓(理文)、史提芬彭利拿(冠忠南區)



港足本月27日晚上便會起程至阿聯酋阿布札比備戰,至下月1日先跟國足踢閉門國際友誼賽,至4日與塔吉克踢練習賽,然後於5日前往亞洲盃決賽周舉辦地點多哈,並在10日跟沙特阿拉伯踢最後一場練習賽,準備14日對阿聯酋的首仗分組賽。

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程:



2024年1月14日

阿聯酋 Vs 香港

時間:05:30 pm (UTC+3)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



2024年1月19日

香港 Vs 伊朗

時間:08:30 pm (UTC+3)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



2024年1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

時間:06:00 pm (UTC+3)

地點:賈努布體育場(Al Janoub Stadium)