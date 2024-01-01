羽毛球｜戴資穎發文展望2024　重提一大遺憾：無法忘記當時的淚水

中華台北羽毛球「球后」戴資穎在2023年以年終賽冠軍作結，算是低開高收，她在社交媒體發文回首一整年，指比賽「多到讓身體吃不消」，並再次強調，2024年是「生涯規劃中打球的最後一年」。



戴資穎在2023年12月31日晚發文，分享了自己與姪子的合照，並回首一整年，指「很不一樣，也很困難」，又打趣道：「變成了阿姨，雖然我只會欺負你」。

戴資穎在年初的馬來西亞公開賽和全英賽都在4強出局，到4月的亞洲錦標賽在女單封后，成為她今年首個國際賽冠軍，6月在台北羽賽獲今年第二冠，下半年她在韓國賽和法國賽都打入決賽、惟屈居亞軍，而在日本賽及中國賽則4強止步。

她也寫道：「比賽多到讓身體吃不消，回顧起來不太滿意自己今年的表現，錯失了很多應該把握的機會，雖然有一些是沒辦法掌握的因素。」

在2023年12月的世界羽聯世界巡迴賽總決賽（年終賽），她一路打入決賽並擊則西班牙好手馬蓮，奪得今季第3個冠軍，對此戴資穎寫道：「最後一站比賽的表現超出預期，但也讓身體到達了一個極限」，早在4月已明言今年會退役的她再次強調：「很快來到了生涯規劃中打球的最後一年，2021年的那天還歷歷在目，無法忘記當時的汗水+淚水，但時間不會倒退，更不會有機會重來，不管明年的挑戰會有多困難，我都會堅持下去。」

戴資穎並沒有明言「2021年的那天」是什麼，但外界都猜測她是指在東京奧運女單決賽不敵陳雨菲、屈居銀牌。

戴資穎今年很大機會迎來生涯最後一屆奧運會，仍然有機會彌補遺憾，她也暗示會在生涯最後階段盡力再爭成績：「人生不可能沒有遺憾，所以就努力的不要留下遺憾。2024我來啦！」最後也向粉絲道：「很快的球場上再見」。