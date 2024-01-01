英超︱聖誕榜首阿仙奴1：2不敵富咸兩連敗　熱刺3：1力克般尼茅夫

阿仙奴繼上場0：2主場不敵韋斯咸，除夕夜作客富咸5分鐘已先開紀錄，最終竟1分未得，被富咸2：1反勝，吃下連敗。兵工廠蟬聯英超聖誕冠軍後，連場失分，一下子由榜首跌至第四。

另一邊廂，熱刺主場對般尼茅夫同樣不易踢，不過這支北倫敦球會成功頂住壓力，趁隊長孫興慜離隊出戰亞洲盃前，以3：1重回勝軌。



沙卡今場雖為阿仙奴先開紀錄，同時亦浪費不少黃金機會。（Getty Images）

阿仙奴在聖誕節仍在榜首，想不到上場帶點意外在酋長球場被防守出色的韋斯咸擊敗，今場面對中下游的富咸，就算作客仍被看高一線。他們更在5分鐘便有個好開始，翼鋒馬天尼利在左路帶足半場後殺入禁區，面對舊隊友尼奴起腳勁射，富咸門將僅僅撲出不遠，被阿仙奴另一翼鋒布卡約沙卡門前「執雞」成功，1：0領先。

阿仙奴陣容才華橫溢，憑球員天賦先開紀錄，不過富咸以整體戰搶回不少主動，在主場球迷打氣下愈戰愈勇，一次左路快攻，前鋒魯爾占美尼斯遠柱入楔撞入，29分鐘精彩為富咸扳平1：1。

阿仙奴在控球、傳球方面佔優，惟雙方均有入球機會，曾效力車路士多年的韋利安今仗表現相當神勇，槍手眾將屢失戎機之下，富咸在59分鐘把握到一次角球機會——韋利安開出角球，阿仙奴中堅加比爾馬加希斯大腳解圍「撻Q」，皮球省中隊友富安健洋面部後，落在迪哥度華列特身前，此子近門射入，助富咸2：1反超前。

阿仙奴落後下，領隊阿迪達隨即在67分鐘一次過換入加比爾捷西斯和杜沙特，代替馬天尼利和賓韋特，之後再以尼爾遜入替夏維斯。可是換人後形勢未見有何大改變，後備上陣的彭利拿在88分鐘更幾乎為富咸再添紀錄，一次離門廿碼罰球，他直射中楣彈出。富咸終順利保住勝局，自2022年10月首度在英超聯賽落後情況下反勝。相反，阿仙奴在領先1：0下的48場不敗走勢（42勝6和）告終，更由聖誕節時排榜首滑落至第四位。

熱刺辛苦贏回一仗，總算可以開心過新年。（Getty Images）

同時舉行的另一場賽事，熱刺主場迎戰般尼茅夫，踢得同樣艱辛。這場高位迫搶對決，熱刺先在9分鐘迫搶成功，年輕人柏比沙亞在中路舞入禁區後起腳中鵠，助熱刺先開紀錄。般尼茅夫縱然作客，但踢得相當主動，多次威脅熱刺大門，可惜蘇蘭基、祖斯甸古華特均未能把握。

熱刺隊長孫興慜和隊友李察利臣亦有不少黃金機會，兩軍互相搏拳，終憑射門質素決出高下，71分鐘孫興慜接應長傳，左路殺入禁區後窄位射入，將比數拉開至2：0。速度飛快的班倫莊臣接應右路傳球後底線前橫傳中路，李察利臣第一時間入楔撞射成3：0。

阿歷斯史葛84分鐘為般尼茅夫追至1：3，般茅今場射門多達24次，足足較熱刺多出12次，無奈他們浪費太多機會，與熱刺合演一場勢均力敵的激鬥，終究敗陣收場。