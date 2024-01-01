英超｜阿仙奴負富咸聯賽3場不勝再惹不和疑雲　阿迪達：今季最差

英超聖誕冠軍阿仙奴上輪不敵韋斯咸後，今仗作客對富咸，雖然布卡約沙卡早段先開紀錄，其後卻遭對手反勝，聯賽3場不勝，由榜首跌至第4。兵工廠主帥阿迪達坦言今仗表現是今季最差，而迪格蘭賴斯與加比爾馬加希斯在場上激烈爭執，阿仙奴爭冠路或許受到內憂外患夾擊。



連續兩輪失分的阿仙奴，在除夕夜作客同市的富咸，兵工廠由布卡約沙卡門前補中開紀錄，但富咸憑魯爾占美尼斯及卜比列特（Bobby Reid）各建一功，阿仙奴以1：2反勝為敗，以40分跌至第4位。

英超︱聖誕榜首阿仙奴1：2不敵富咸兩連敗 熱刺3：1力克般尼茅夫

阿仙奴領先下遭富咸逆轉。（Getty Images）

賽和利物浦﹑主場不敵韋斯咸﹑作客遭富咸逆轉，阿仙奴連續3場聯賽不勝狂失8分，領隊阿迪達直言3仗有所不同，「我們對利物浦及韋斯咸都有好表現，可惜未能獲勝，但我們今仗不夠好，失掉兩個類似的入球，又未能製造更多攻勢，今仗表現是今季最差，一旦我們保持這種表現，將與爭標愈走愈遠。」

阿仙奴中場大將迪格蘭賴斯刻意避談爭冠形勢，表示球隊需要重新出發，「我不太在意積分榜，就算外界不斷說我們是爭標熱門，我們不會參與這些討論。球隊今仗表現確實不夠好，令人失望，現在是時候重整旗鼓。」

阿迪達直言今仗表現是今季最差。（Getty Images）

阿仙奴今仗更惹內亂疑雲，迪格蘭賴斯與加比爾馬加希斯下半場在場上激烈對話，這一幕被直播鏡頭捕捉到，在兩人旁邊的門將大衛拉耶未有阻止。巧合的是，賴斯與加比爾「對話」後，兵工廠隨即失今場第二球。