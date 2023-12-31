曼聯4億鎊新兵前鋒全是水貨　坦赫格收購球員眼光奇差︱英超熱話

曼聯又輸一場，今季已經聽到麻木，紅魔鬼作客1：2不敵諾定咸森林，領隊坦赫格歸咎於陣中傷兵太多。這雖然是事實，但英超多隊情況也跟曼聯不相伯仲。

傷兵以外，曼聯今季低迷還有沒有其他因素？坦赫格2022年夏天上任至今，已在轉會市場花去超過4億英鎊，除了中堅利辛度馬天尼斯一人之外，其餘要用錢買入的新援表現均令人失望，尤其是一班身價高昂的中前場球員。



安東尼明明在阿積士已曾跟坦赫格共事，但來到曼聯好像不能明白對方說什麼。（Getty Images）

坦赫格任內收購：

1. 安東尼／翼鋒／轉會費：8500萬英鎊

2. 凱倫／前鋒／轉會費：7200萬英鎊

3. 卡斯米路／中場／轉會費：7000萬英鎊

4. 美臣蒙特／進攻中場／轉會費：6000萬英鎊

5. 利辛度馬天尼斯／中堅／轉會費：5700萬英鎊

6. 奧拿拿／門將／轉會費：4720萬英鎊

7. 馬拉西亞／守將／轉會費：1300萬英鎊

8. 比恩迪亞／門將／轉會費：430萬英鎊

9. 伊雲斯／中堅／轉會費：免費加盟

10. 基斯甸艾歷臣／中場／轉會費：免費加盟



安東尼以坦赫格子弟兵身份高價加盟曼聯。（Getty Images）

安東尼 - 坦帥標誌收購不似預期

上季：44次上陣／入球8／助攻3

今季：21次上陣／入球0／助攻0



巴西年輕翼鋒安東尼在阿積士已跟隨坦赫格，荷蘭人到曼聯執教，首季便將他帶到奧脫福，甚至不惜花上過億歐元（約8500萬英鎊）高價，消息指在蘇斯克查年代曼聯球探評估安東尼只值2500萬英鎊，曼聯最初不欲付出超過6000萬英鎊，在坦赫格堅持下，最終用上8500萬英鎊。

以一個身價如此高的球員而言，安東尼首季表現極其量只能用不過不失來形容，英超25次上陣4入球2助攻，連同盃賽和歐霸共44次出場8入球3助攻，當同一個夏天加盟利物浦、身價跟他相若的紐尼斯，42次上陣獲15入球4助攻已被全世界大呼「水貨」，或許受惠曼聯重返前四及一隻聯賽盃冠軍，針對安東尼的批評聲音相對克制，至多取笑一下他「原地自轉」而已。

可是今季安東尼球場內外均如災難，先是捲入家暴醜聞遭國家隊和球會停賽，復出後亦碌碌無為，21次上陣沒有入球也無助攻。身為坦赫格麾下愛將，也是任內最高轉會身價球員，安東尼的表現實在令人大失所望。

凱倫在曼聯未能立即發揮效用。（Getty Images）

凱倫 - 既勤力也具潛力，但前鋒就是要入球

今季：23次上陣／入球6／助攻0

英超：15次上陣／入球1／助攻0



同樣來自北歐、同樣身材高大，7200萬英鎊的轉會費，令世人對20歲的凱倫有甚高期望。不幸地，他今季加盟後隨即受傷，季初缺陣，復出後勤力跑動的演出予人好感，可是在英超聯賽遲遲未有進帳，到拆禮物日反勝維拉一仗終於開齋，來投近5個月才取得聯賽入球，15次上陣只入1球，怎樣秤也難言合格。就算歐聯分組賽6仗入5球，他取得入球的3仗曼聯全數敗陣而回，紅魔亦包尾出局。

毫無疑問，凱倫潛質優厚，仍有在英超橫行的條件，可是以他的高昂身價，球迷不會對他太有耐性，必須盡快以入球和表現證明自己。

美臣蒙特由車路士轉投曼聯，首季傷多過踢。（Getty Images）

美臣蒙特 - 未能與般奴兼容，黑仔飽受傷患

今季：12次上陣／入球0／助攻1

英超：8次上陣／入球0／助攻0



除了安東尼和凱倫兩名坦赫格任內最重磅收購，美臣蒙特是繼防守中場卡斯米路後，第四最貴新兵。他的加盟一度令人期待蒙特＋般奴費南迪斯的曼聯進攻雙核，可是二者一起上陣只覺兩人不能兼容，沒有加成，只有互相排斥。難道買入蒙特前，坦赫格沒有想好二人在場上如何分工？怎想也覺沒可能，現實卻是如此呈現。

他沒有太多時間適應，便遇上接二連三的傷患，運氣也是球員職業生涯的重要部分，可能是生涯最重要的轉會，披上碧咸、C朗穿過的曼聯7號戰衣，首季即傷多過踢，認真黑仔。他沒有機會扭轉世人評價，11月下旬倦勤已今，今季暫時只上陣12場，未有入球，僅曾在聯賽盃獲得一次助攻，近日他終於復操，願他在健康情況下，終可發揮應有水平吧。

坦赫格為奧拿拿放棄迪基亞，引來不少批評。（Getty Images）

貴價兵成重災區 免費加盟反而驚喜多

曼聯在坦赫格任內買入的貴價球員，幾乎大多數都未能交出如期表現，交到貨的也未能長期維持，如上防守中場卡斯米路上季踢出卡士，今季不知是受戰術或人員配置影響表現大幅滑落，盛傳一月到沙特「掘金」；中堅利辛度馬天尼斯算是身價與表現最相稱一員，可是由上季尾開始傷患不斷，季初上陣6場後，便自9 月下旬一直養傷至今。

坦赫格為引入另一阿積士舊部奧拿拿，不惜放棄上季贏得英超金手套獎的迪基亞。新人事新班底，他依據踢法換門將也是無可厚非，只是這位置先講求穩健，偏偏奧拿拿不時有嚴重失誤，讓人先入為主，就算不失球英超場數並列榜首，仍是予人「神經刀」的壞印象。

不計借將，坦赫格任內引進10個球員，最大驚喜除中堅馬天尼斯外， 便是兩員自由身加盟的老將艾歷臣與伊雲斯。艾歷臣上季踢出水平，可惜今季跟卡斯美路一樣表現大倒退；35歲的伊雲斯今季回歸原本明顯只是當替工，不料成為後防重要一員。免費加盟的球員畢竟不能要求太多，至少他們的表現甚至較一班貴價兵還要好，坦赫格在曼聯這一年半間收購球員的眼光奇差，新老闆拉傑夫上場後，不知他是否還有足夠機會和時間扭轉局面。