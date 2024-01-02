英超｜利物浦主場挫紐卡素　高普賽後遇驚嚇時刻由興奮變擔心

若然問利物浦主帥高普，主場對紐卡素的一仗哪一個時刻最憂心，不是沙拿12碼宴客，或末段被紐卡素追至2：3，相信是完場後。高普完場後向晏菲路的球迷致意時，突然發現丟失手上的戒指，隨即收起興奮之情，幸好只是一場虛驚。



英超周一（1日）深夜獨腳戲，利物浦主場對紐卡素，紅軍上半場先有沙拿12碼宴客，阿歷山大阿諾特隨後補射高出。換邊初段，沙拿接應達雲紐尼斯地波傳中，面對空門將功補過，49分鐘打開紀錄，紐卡素立即還以顏色，安東尼哥頓交出直接，伊沙克入楔半單刀射破艾利臣，5分鐘後追成1：1平手。

利物浦其後再憑右路攻勢建功，居迪斯鍾斯及加普接應橫傳，4分鐘內各建一功，利物浦在78分鐘拉開3：1。紐卡素未有放棄，保治文頭槌飛頂入網，再度追至較接近的紀錄。迪亞高祖達推過紐卡素門將杜巴夫卡時博得12碼，沙拿再有操刀12碼的機會，今次沒有「甩拖」中鵠，奠定4：2的勝局，以45分高踞榜首。

沙拿梅開二度，完場前攻入12碼為球隊奠定勝局。（Getty Images）

高普完場後遇驚嚇時刻：好恐怖

利物浦在晏菲路取勝，坐穩榜首位置，主帥高普當然高興，賽後再度展示其招牌揮拳的慶祝動作，當高普向主場球迷致意時，他在拍掌期間突然停下，原來他發現手上的戒指不見了，他立即摸一摸褲袋﹑再垂頭尋找，興奮之情一下子消失得無影無蹤。高普在草地上來來回回踱步，雙手不斷摸着無名指，從身體語言都看得出他的焦急，高普更找球場保安求助。一直影着高普的攝影師發現戒指的蹤影，高普才放下心頭大石，更在鏡頭前親吻戒指。

高普賽後揮拳慶祝時，右手的婚戒仍在手中。（Getty Images）

高普賽後透露，原來已非首次丟失婚戒，「我曾經在海中心整唔見，要搵潛水員幫手，真心好恐怖，好彩搵得返。」多得攝影師，高普才可免卻與妻子交代，他特意與對方擁抱，「攝影師是我的英雄，你是我的2024新年英雄，只要他想拍我的大頭，我無任歡迎，若我沒有了這隻戒指我不知道如何活下去。」

婚戒失而復得，加上麾下發揮出色，高普心情大好，盛讚今仗是超級精彩的賽事，在逼搶方面更加是教科書級的表現。

高普拾回婚戒後，隨即親吻戒指。（影片截圖）

祖達疑似插水 艾迪賀維：看起來不像12碼

利物浦今仗獲得兩個12碼，當中祖達的博犯規甚具爭議，從重播鏡頭看到杜巴夫卡與他的接觸頗輕微，這名紐卡素門將直言：「我的手沒有捉到他（祖達）。」紐卡素領隊艾迪賀維亦表示對球證感困惑，「尤其是第二球12碼，看起來不像12碼。」